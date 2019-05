'Ne znam tko bi i zašto bacio bombu na naš dućan s pilićima'

Ni sami ne znamo kako je došlo do eksplozije i zašto. Navodno je netko nešto stavio i eksplodiralo je izvan poslovnice, priča nam vlasnik Blagus peradarstva, Dalibor Blagus, ispred čije je poslovnice na tržnici Gajnice u Zagrebu jutros došlo do eksplozije.

Snažna detonacija probudila je stanovnike kvarta oko tri sata. Kako doznajemo, eksplozija je bila toliko jaka da je aktivirala alarme na autima na obližnjem parkiralištu, a na samoj poslovnici raznijela je vrata te dio zida. Oštetila je i kamion koji je bio parkiran u blizini. Nasreću, nitko nije ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Grunulo je toliko da sam odmah skočila iz kreveta. Otvorila sam prozor, ali nisam mogla dobro vidjeti od drveća. Znala sam da nešto nije u redu i zatvorila sam prozor jer mi nije bilo svejedno - priča nam stanarka koja živi u zgradi preko puta poslovnice. Dodaje kako je policija vrlo brzo stigla.

Tržnica je danas nastavila s radom. Dućani su bili otvoreni, osim na dijelu na kojem je došlo do eksplozije. Iako nikad nisu imali eksplozije u kvartu, stanari Gajnica kažu kako su incidenti u zadnje vrijeme učestali.

POGLEDAJTE GALERIJU

- Prije nekoliko godina su okrali susjedu, pa su lani opljačkali banku u Sigetju. Prije nekoliko mjeseci tu su na tržnici razbili staklo usred noći. Tad sam zvao policiju - rekao nam je Ilija, koji živi blizu tržnice. Vlasnik poslovnice ističe da na ovoj lokaciji nije bilo problema, osim što su imali nekoliko pljački.

- Osim toga, uvijek je sve bilo u redu u toj poslovnici. Sve nam je to čudno i zaista ne znam tko bi to mogao i iz kojeg razloga napraviti dućanu s pilićima. Zvali su me i na razgovor u policiju i ne bih do rezultata očevida ništa nagađao. Mi radimo odgovorno i uredno. Pojačat ćemo osiguranje kako bi se naši kupci i prodavači osjećali sigurnije - dodao je Blagus.

Do zaključenja objave ovog članka nije bilo poznato kako je uopće došlo do eksplozije te je li bila riječ o ručnoj bombi ili nekakvoj eksplozivnoj napravi.