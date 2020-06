'Neće svatko sebi propisivati samoizolaciju i određivati mjere liječenja, treba slušati struku'

<p>Ponašanje SDP-ovaca je nedogovorno. Oni ruše sustav, struku i ljude koji su se u prvoj fazi pokazali itekako stručni te koji su izvanredno reagirali na izazov koji je došao pred Hrvatsku, komentar je <strong>Gordana Jandrokovića</strong>, predsjednika Sabora i prvog na HDZ-ovoj listi u 2. izbornoj jedinici na postupak protukandidata <strong>Rajka Ostojića</strong> iz Restart koalicije koji se svojevoljno povukao u samoizolaciju.</p><p>Naime, Ostojić se odlučio izolirati nakon što se doznalo da se na otvorenom družio sa stranačkim kolegom kojem je potvrđena korona. Svojevoljno se testirao i nalaz je pokazao kako je negativan na koronu, no Ostojić je poručio da ostaje u samoizolaciji, zbog odgovornosti te da će test ponoviti u ponedjeljak. </p><p>- Neće valjda sad svatko sebi propisivati samoizolaciju i određivati mjere liječenja, nego ćemo slušati stručnjake epidemiologe. To je i poruka koju želim uputiti našim ljudima. Slušajte struku i preporuke koje vam daju za ponašanje, to su ljudi koji su ozbiljni, odgovorni i stručni i to je jedini način da uspješno balansiramo zaštitu života i zdravlja naših ljudi, a istovremeno da se nastavi rad gospodarstva, poljoprivrede, turizma i svega onoga što je važno da bi osigurali plaće, mirovine i koliko toliko normalan život - poručio je Jandroković. </p><p>Napomenuo je kako Hrvatska sada treba ozbiljne i odgovorne ljude, koji će osigurati sigurnost za sve naše građane, a ne one koji kroz jeftine spinove i pošalice šalju potpuno krive, nedogovorne i neozbiljne poruke. </p><p>Podsjetimo, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslav Capak</strong> kao epidemiolog je ustvrdio da Ostojić "svojim postupcima i izjavama poništava epidemiološku struku".</p><p>- On je gastroenterolog. Mi se njemu ne petljamo u dijagnostiku i liječenje. Profesor Rajko Ostojić neka se ne petlja u našu struku. Mi smo na temelju struke ocijenili da premijer<strong> Andrej Plenković</strong> ne mora u izolaciju, isto smo procijenili da <strong>Rajko Ostojić</strong> ne mora u samoizolaciju, ali je on sam sebe stavio i to je nedopustivo - poručio je Capak. </p>