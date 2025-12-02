Djelatnici po mnogim školama trude se svojim učenicima osigurati što više prostora kreacije, suradnje, veselja... Jer učenje je shvaćanje kako funkcionira zajednica i kako izlaći iz zadanih društvenih mjehurića
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Neka ponekad donesu knjige u gajbi ili krletki. Promjena perspektive je sjajna stvar
U sve žešće posvađanoj javnoj sferi, “ratovima” koji bukte po društvenim mrežama, sve različitijim pogledima na politiku, identitet i ideološka opredjeljenja, ispod pulta prolaze priče poput one o uspješnim mladim hrvatskim liječnicima koji i prije 40. godine obavljaju komplicirane i revolucionarne zahvate. Prolaze ispod pulta i vesele priče iz škola, poput naše današnje, naizgled tek zabavne i površne priče o “Danu bez ruksaka” u brodskoj gimnaziji.
