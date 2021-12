Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić i zaposlenica bolnice u Čakovcu komentirala je za N1 situaciju s koronavirusom, incidente napada na liječnike, ali i reakcije političara i rad Stožera.

- Danas je u bolnici malo bolje, 106 ljudi je hospitalizirano, osam na respiratoru, ostali na potpori kisikom. Problem je u tome što je jedna i pol bolnička zgrada popunjena covid pozitivnim, a samo pola je ostalo za ostale djelatnosti - rekla je Čulinović-Čaić.

- Problem nije u tome da se netko neće cijepiti, da će se netko zaraziti, nego je jednako velik problem da će to dovesti do toga da ljudi koji trebaju hitnu obradu i dijagnostiku, operacije, da će se to odgađati pa će poslije toga nastati bum. Uspješno smo riješili van radnog vremena zaostatke nakon prvog vala. Ima ljudi koji ne mogu trpjeti odlaganje. Primjerice kolonoskopija zbog sumnje na malignu bolest, može se na vrijeme operirati. Kod nas se operiraju zloćudne bolesti i hitna stanja. No, dijagnostika mora biti pravovremena jer ako se to na vrijeme ne otkrije, uzalud kasnije uskačemo. Bojim se da će zbog covida biti visoki skok malignih bolesti koje nisu na vrijeme dijagnosticirane - dodala je.

'Zar unošenje u lice nije napad?'

Komentirala je i incident u Bjelovaru gdje su prosvjednici verbalno napali liječnicu koja je izašla sa svog radnog mjesta i unosili joj se u lice hodajući za njom.

- Svakome tko pokuša razmisliti o tome, rekla bih mu da se stavi u poziciju te liječnice. To je napad na kompletnu liječničku struku i sve zdravstvene radnike, a onda i na sve pacijente koji zbog covid pozitivnih pacijenata ne mogu ostvarivati svoja prava u punom opsegu - rekla je Čulinović-Čaić.

- Ministar zdravstva je prvi put javno reagirao nakon što je sindikat uputio priopćenje javnosti, tad je i premijer javno osudio taj napad. To je bilo pet dana nakon incidenta. U redu je da su osudili napad, ali mi kao struka od toga nemamo ništa. Da bi netko ozbiljno shvatio takvu osudu napada na struku koja dvije godine troši energiju, nije dovoljna osuda - rekla je.

Međutim, ni policija to nije okarakterizirala kao kazneno djelo, već prekršaj, osim prijetnji preko Facebooka s kojima se onda liječnica može sama sudski obračunati.

- Zbog prijetnji na Facebooku je to proglašeno kaznenim dijelom, a unošenje u lice, što to nije napad? Mislim da se pozivaju na izmijenjeni članak Kaznenog zakona od prije par godina gdje se spominje prisila nad zdravstvenim radnikom. Profesor prava je rekao da je to sklizak teren i takva izmjena Kaznenog zakona ne ide u potpunosti u prilog zdravstvenim radnicima i ne garantira da će napad biti tretiran kao kazneno djelo. To nije dobra poruka - objasnila je.

Kredibilitet Stožera i odgovornost politike

Čulinović-Čaić je objasnila i smatra li ima li tu odgovornosti političara.

- Ogradit ću se, ovo nije službeni stav sindikata, nego moj. Mislim da su pojedini političari nanjušili tu jako dobar teren za dobivanje političkih poena. Nisam član nijedne stranke. Mislim da si posebno visoko školovani ljudi takve istupe ne bi smjeli dozvoljavati i to može vrlo loše utjecati, a vidjeli smo da utječe, takve negativne stavove prema cijepljenju, covid-potvrdama, to u javnosti ili Saboru političar sebi ne bi smio dozvoliti - objasnila je.

- Mislim da te nedosljednosti nisu išle u korist Stožeru, a ljude su mogle samo iziritirati. Osobno mislim da je Stožer jako dobro počeo raditi i da su kredibilitet počeli gubiti kad su se pojavile neke muljaže, pa jedan veli treba maska, drugi ne treba. Bilo bi poštenije da su rekli da je ovo bolest koju ne poznajemo, ovog trenutka svijet i struka misli ovako i mi to preporučujemo, za tjedan dana se to može promijeniti. Iskrenost bi bila bolji pristup - komentirala je o Stožeru civilne zaštite.

Objasnila je i je li to sve skupa demotiviralo kolege i jesu li zato mnogi otišli raditi u inozemstvo.

- Spoznaja da vas netko, zato što radite odgovorno svoj posao, može napasti na ulici, sigurno nije motivirajuća, ali mislim da najveća većina zdravstvenih radnika koji su u koronakrizi otišli u inozemstvo, da nisu otišli zbog tenzija i napetosti na poslu, nego je to posljedica onoga što je bilo prije korone. Godinama se govori o manjku liječnika, prekovremenima koji se ne plaćaju… Oni koji sad odlaze, ne odlaze zbog stresa od korone - objasnila je.

Prokomentirala je i današnje otpuštanje teško ozlijeđene djevojčice koja je od srpnja prošla 16 operacija i imala minimalne šanse za preživljavanje.

- Takvi pacijenti i rezultati su ono što nas drži u poslu i dajemo snagu i za prekovremene i sve ostalo - rekla je.

Pokazala je kako je Italija zahvalila svojim zdravstvenim radnicima. Izdali su posebnu kovanicu eura na kojoj su liječnik i medicinska sestra s maskom, a iznad piše – grazie, hvala.

- Kao država su tako napravili zahvalu zdravstvenim radnicima za sve što su dali u epidemiji - rekla je.