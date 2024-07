Nekim strankama 'sjedaju' naknade, neke na čekanju

Ovih dana na račune pet stranaka i osam kandidata koji su sudjelovali na parlamentarnim izborima, a čije su izborne financije uredne, država će uplatiti novac na ime naknade izbornih troškova, drugih pet stranaka i jedna kandidatkinja na taj će novac morati pričekati. U prvoj skupini su HDZ, Možemo, IDS, Nezavisna platforma Sjevera, koalicija okupljena oko Hrvatskog bila, zastupnici nacionalnih manjina Robert Jankovics, Vladimir Bilek, Furio Radin, Veljko Kajtazi i Armin Hodžić te kandidati za zastupnike manjina koji nisu uspjeli ući u Sabor, ali su dobili više od 15 posto važećih glasova u svojoj izbornoj jedinici: Corrado Dussich, Franjo Horvat i Šoip Šoipi.

Isplata obustavljena SDP-u, DP-u, Mostu….

U drugoj su skupini koalicije SDP-a, DP-a, Mosta i Fokusa, SDSS, te Ermina Lekaj Prljaskaj, koja se natjecala za zastupnicu pet nacionalnih manjina, ali nije 'prošla'.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pregledalo je, naime, kako su stranke i kandidati financirali promidžbu za parlamentarne izbore, na financije nekih nije imalo primjedbi, kod drugih je pronašlo pogreške i zatražilo od stranaka i kandidata da ih isprave misle li dobiti naknadu.

Dok to ne učine, obustavilo im je isplatu nemalih naknada te podsjetilo da će, ne isprave li propuste u konačnici ostati bez cjelokupnih iznosa.

Propuste moraju ispraviti u roku od 135 dana od dana objave konačnih izbornih rezultata, dakle negdje do sredine rujna.

Za očekivati je da će to žurno učiniti, jer ulozi su poprilično veliki. SDP-ovoj koaliciji Rijeke pravde, koja je na travanjskim izborima osvojila 42 zastupnička mandata, pripada naknada od oko 753.000 eura, koaliciji DP-a (14 zastupnika i prijeđen prag u 3. izbornoj jedinici, bez osvojenog mandata) od 254. 000 eura, Mostovoj (11 zastupnika i prijeđen prag u 11. jedinici, ali bez mandata) 200.000 eura.

Fokusu, koji je sa Republikom osvojio jedan zastupnički mandat pripada 17. 918 eura, a Ermini Lekaj Prljaskaj koja je željela zastupati albansku, bošnjačku, crnogorsku, slovensku i makedonsku nacionalnu manjinu, ali to nije uspjela, oko 2. 700 eura, jer je osvojila 31, 5 posto važećih glasova jedinice.

Propusti najbrojniji kod Mosta

Pregledavajući završne financijske izvještaje, koje su svi sudionici izbora morali dostaviti do 17. svibnja, DIP je najviše propusta pronašao u izvještaju Mosta i njegovih partnera: Suverenista, HKS, NLM.

Otkrio je da u tom izvještaju nisu prikazali primitak od vlastitih sredstava (37. 450 eura), primitke od donacija (30. 700 eura), pa ni one koje je prikupljao Marin Miletić. Vidljive su po izvodu prometa na središnjem računu, ali nisu prikazane u Izvješću o primljenim donacijama.

Utvrđeno je i da u financijskom izvještaju nisu prikazani primitci od vlastitih sredstava u proizvodima i uslugama, gotovo 30. 000 eura za 36 troškova, uglavnom putnih naloga, isplaćenih sa središnjeg računa.

Troškove trgovačkog društva Radio grupa, prikazali su manjima za 1. 900 eura, dok su 30-ak drugih troškova (oglašavanja, putnih naloga i sl.) prikazali većima za gotovo 27.000 eura.

SDP-ova koalicija Rijeke pravde (Centar, HSS, DOSIP, Glas, Reformisti) nije prikazala trošak od 1. 452 eura za oglašavanje u Dalmaciji danas, Sjevernom polu i na Radio Slavoniji.

U financijskom izvještaju DP-a, koji je na izbore izišao sa PIP-om, Blokom za Hrvatsku, Agramerima, Demokratskim HSS-om, Zelenom listom i Nezavisnima, DIP je nadzorom utvrdio da u ukupnim troškovima od oko 554. 000 eura, nije prikazan trošak od 2. 145 eura za oglašavanje kod Zagorje digitala i Dulista.

Fokus zaboravio trošak od 15.000 eura

Fokus, koji je na izbore izašao u koaliciji da Republikom Damira Vanđelića, naveo je da su mu izborni troškovi 331.000 eura, no DIP je utvrdio da u njih nije uključio trošak od gotovo 15.000 eura za oglašavanje na različitim radijima i televizijama.

Za Pupovčev SDSS, koji je naveo da je za promidžbu raspolagao sa gotovo sto tisuća eura, DIP je utvrdio da u izvještaju nije prikazao primitak od 432 eura vlastitih sredstava, a tiče se oglašavanja na Facebooku, koje je plaćeno sa središnjeg izbornog računa.

U izvještaju Ermine Lekaj Prljaskaj, koja je navela da su joj primci za promidžbu bili 13. 700 eura, DIP je utvrdio da nije prikazala primitak od 1. 600 eura, a ni trošak prijevoza iz putnog naloga od 86, 50 eura.

Zbog utvrđenih propusta, svima im je DIP izrekao administrativnu kaznu, odnosno obustavio isplatu naknada troškova promidžbe. Obustava će trajati dok ne isprave propuste, a krajnji rok zato im je do sredine rujna. Ne učine li to do tada, moglo bi im se dogoditi da u potpunosti izgube pripadajuću im naknadu.

Ovih dana naknade dobivaju HDZ, Možemo, IDS, NPL…

Od svih sudionika travanjskih parlamentarnih izbora ovih će dana najviše, gotovo 1, 1 milijun eura, dobiti HDZ i koalicijski mu partneri (HSLS, HSD, HNS i HSU), jer su od 151 zastupničkog mjesta izborili 61, a svako mjesto 'nosi' 17. 918 eura.

Na račun stranke Možemo (10 zastupnika, prijeđen prag u dvije jedinice, ali bez osvojenih mandata), ovih dana 'sjeda' 185. 154 eura. Po 35. 846 eura dobit će IDS i NPL koji imaju po dva zastupnika, a 2. 987 eura Hrvatsko bilo koji, iako je osvojio 6, 10 posto glasova u 11. izbornoj jedinici, nije osvojiti zastupnički mandat.

Po 17. 918 eura naknade dobivaju manjinski zastupnici Radin (talijanska), Bilek (češka i slovačka) i Kajtazi (12 manjina), a Jankovics (mađarska) 17. 916 eura.

Hodžić (zastupnik pet manjina, među kojima je i bošnjačka) dobit će, pak, samo 7. 841 euro naknade i to zbog pravila da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova. Zbog toga će mu se isplatiti iznos u visini troškova koje je imao, dakle, 7.844, a ne 17.918 eura.

Po 2. 760 eura naknade dobit će Dussich i Horvat, kandidati za talijansku i 12 manjina koji nisu ušli u Sabor, ali su osvojili 49, 08 posto odnosno 28, 82 posto glasova svoje jedinice. Nešto manje, 1. 958 eura, pripada Šoipu Šoipiju koji nije ušao u Sabor iako je dobio 19, 8 posto glasova birača svoje jedinice.

Na promidžu za parlamentarne izbore potrošeno je oko 6, 6 milijuna eura, najviše je (2, 15 milijuna) potrošio HDZ, potom SDP i njegovi partneri (1, 6 milijuna), pa Most (613. 000 eura), DP (553.000), Možemo (450.000), Fokus i Republika (331.000), SDSS (108. 000 eura).