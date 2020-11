Nekoga kazne i zbog jednog računa, a ilegalnim klubovima u kojima se vrte milijuni ništa...

Klub pored Ministarstva zdravstva, službeno ne vodi kao klub već kao udruga, a Odluka kriznog stožera o ograničenju radnog vremena ugostiteljskih objekata ne kaže ništa o tome do kad udruge smiju raditi

<p>Nakon što smo pisali o 'ilegalnim', više i ne tako tajnim zagrebačkim tulumima u Beroševom 'dvorištu', odnosno na kompleksu u zagrebačkom Ksaveru tik do Ministarstva zdravstva, dobili smo odgovor od <strong>Kreše Leboša</strong>, vlasnika kluba, ali i predsjednika udruge za Kulturu i Sport Mladih 'Zagreb'. </p><p>Iako mu je klub radio gotovo 'pred nosom', ministar <strong>Vili Beroš</strong> o tome nije znao apsolutno ništa, a ministar Božinović je nakon što se 'pročulo' da u Zagrebu 'ilegalni' klubovi rade punom parom usprkos svim mjerama Nacionalnog stožera, dramatičnim apelom pozvao je građane i medije da svaku takve radnje obavezno prijave. </p><p>No, po riječima Kreše Leboša, inspektori i policija dobro su znali za taj klub koji je radio sve do jutarnjih sati, ali - nisu mu mogli ništa.</p><p>Leboš je tako ne vlasnik kluba, već predsjednik udruge za Kulturu i Sport Mladih, a njegov se klub službeno ne vodi kao klub već kao udruga.</p><p>Odluka kriznog stožera o ograničenju radnog vremena kafića, noćnih klubova i restorana ne kaže apsolutno ništa o tome do kad udruge smiju raditi. </p><p>Krešin odgovor prenosimo u cijelosti: </p><p>- Povodom neprovjerenih napisa u medijima gdje se poziva na linč i 'drukanje' od strane građana u ime Udruge odgovorno izjavljujem: Udruga “Zagreb” nije noćni klub ili skupina nasilnih konjokradica već legitimno udruženje građana u svrhu promicanja zajedničkih interesa, konkretno alternativne glazbene scene i kao takvi djelujemo javno i transparentno u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama i Zakonima RH. U prilog tome posjedujemo zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru na dan 24. listopada od 2.45 do 3 sata gdje su ustanovili da nema nepravilnosti u djelovanju Udruge Zagreb te su nam dozvolili nastavak održavanja. Sloboda Narodu! - napisao nam je predsjednik Udruge Zagreb. </p>