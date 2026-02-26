Obavijesti

Komentari 0
Nema čega nema: Pijan i bez vozačke uhićen u Varaždinu. Prijeti mu i do 6000 € kazne!

Foto: Policija

Riječ je o prometnom recidivistu, stoga je muškarac uhićen i priveden u policijsku postaju. Uz to privremeno su mu oduzeli i vozilo.

S gotovo dva promila alkohola u krvi policija je u srijedu oko 18 sati zaustavila 31-godišnjaka na Vidovskom trgu u Varaždinu. U krvi su mu izmjerili 1,93 promila alkohola.

- Također je utvrđeno da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije, kao i da je vozilo neregistrirano i neosigurano te bez registarskih pločica - priopćili su.

- Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu do 6 250 eura ili kazna zatvora do 120 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 24 mjeseca, a po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova - zaključak je policije.

