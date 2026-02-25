Pala skupina krijumčara koji su htjeli Rusiji dostaviti stratešku opremu za borbene dronove

Poljske vlasti razotkrile su pokušaj krijumčarenja opreme namijenjene proizvodnji borbenih dronova u Rusiju. Uhićena su četvorica bjeloruskih i dvojica poljskih državljana, a protiv njih su podignute optužnice, objavili su poljski tužitelji.

Prema navodima koje prenosi Reuters, riječ je o uređajima za automatiziranu proizvodnju integriranih krugova, ključnih komponenti u vojnoj tehnologiji. Varšava već dulje upozorava na pokušaje destabilizacije koji, kako tvrde, dolaze iz Rusije i Bjelorusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Tužiteljstvo je priopćilo da su osumnjičenici privedeni 18. veljače. Tereti ih se da su preko teritorija Bjelorusije pokušali prokrijumčariti opremu od strateške važnosti, koja je obuhvaćena međunarodnim sankcijama i može imati vojnu primjenu.

- Za kršenje zakona o sankcijama predviđena je kazna zatvora od najmanje tri godine - stoji u priopćenju tužiteljstva.

Sud je trojici osumnjičenih odredio tromjesečni istražni zatvor. Preostala trojica puštena su da se brane sa slobode, ali uz stroge mjere, pod policijskim su nadzorom, morali su položiti jamčevinu te im je zabranjeno napuštanje zemlje.

Tužitelji ističu da je riječ o još jednoj u nizu akcija usmjerenih na sprječavanje jačanja ruskih vojnih kapaciteta.

- Zahvaljujući ranijim akcijama službenika Nacionalne porezne uprave spriječen je pokušaj krijumčarenja jednog stroja, što je omelo potencijalne isporuke vojne opreme ruskim snagama koje djeluju na istoku Ukrajine - poručili su.