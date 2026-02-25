Obavijesti

News

Komentari 0
STROGE SANKCIJE

Pala skupina krijumčara koji su htjeli Rusiji dostaviti stratešku opremu za borbene dronove

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pala skupina krijumčara koji su htjeli Rusiji dostaviti stratešku opremu za borbene dronove
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Uhićena četvorica Bjelorusa i dvojica Poljaka, terete ih za pokušaj šverca strateške tehnologije pod sankcijama

Admiral

Poljske vlasti razotkrile su pokušaj krijumčarenja opreme namijenjene proizvodnji borbenih dronova u Rusiju. Uhićena su četvorica bjeloruskih i dvojica poljskih državljana, a protiv njih su podignute optužnice, objavili su poljski tužitelji.

Prema navodima koje prenosi Reuters, riječ je o uređajima za automatiziranu proizvodnju integriranih krugova, ključnih komponenti u vojnoj tehnologiji. Varšava već dulje upozorava na pokušaje destabilizacije koji, kako tvrde, dolaze iz Rusije i Bjelorusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu.

KRŠILI RUSKE PROPISE Ruski sud udario po Googleu: Kazna zbog VPN aplikacija
Ruski sud udario po Googleu: Kazna zbog VPN aplikacija

Tužiteljstvo je priopćilo da su osumnjičenici privedeni 18. veljače. Tereti ih se da su preko teritorija Bjelorusije pokušali prokrijumčariti opremu od strateške važnosti, koja je obuhvaćena međunarodnim sankcijama i može imati vojnu primjenu.

- Za kršenje zakona o sankcijama predviđena je kazna zatvora od najmanje tri godine - stoji u priopćenju tužiteljstva.

MAĐARSKA I SLOVAČKA PROTIV EK planira zabranu ruske nafte
EK planira zabranu ruske nafte

Sud je trojici osumnjičenih odredio tromjesečni istražni zatvor. Preostala trojica puštena su da se brane sa slobode, ali uz stroge mjere, pod policijskim su nadzorom, morali su položiti jamčevinu te im je zabranjeno napuštanje zemlje.

Tužitelji ističu da je riječ o još jednoj u nizu akcija usmjerenih na sprječavanje jačanja ruskih vojnih kapaciteta.

'APSURDNE LAŽI' Ukrajina odbacila ruske tvrdnje o nabavi nuklearnog oružja
Ukrajina odbacila ruske tvrdnje o nabavi nuklearnog oružja

- Zahvaljujući ranijim akcijama službenika Nacionalne porezne uprave spriječen je pokušaj krijumčarenja jednog stroja, što je omelo potencijalne isporuke vojne opreme ruskim snagama koje djeluju na istoku Ukrajine - poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026