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KRNJI USTAVNI SUD PLUS+

Nema dogovora o sucima sve do jeseni. SDP-ovci odbijaju HDZ

Piše Laura Šiprak,
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Nema dogovora o sucima sve do jeseni. SDP-ovci odbijaju HDZ
storyeditor/2026-06-24/PXL_240626_154150415.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

HDZ zove SDP za stol radi dogovora, a SDP to odbija. ‘Nećemo pregovarati’

Nama je stalo da se Ustavni sud popuni što prije. Nakon današnjih razgovora pozvat ćemo oporbu na pregovore i pokušati, ako bude moguće, izabrati tri suca prije ljetne stanke Sabora, rekao je predsjednik saborskog Odbora za Ustav Ivan Malenica. Naime, odbor je u srijedu nastavio razgovore s kandidatima za suce Ustavnog suda i ispitao drugu skupinu od petero kandidata, od ukupno 15. Unutar dvorane pitanja, na hodniku i u sabornici međusobno optuživanje za blokadu izbora ustavnih sudaca između HDZ-a i SDP-a.

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