HDZ zove SDP za stol radi dogovora, a SDP to odbija. ‘Nećemo pregovarati’
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Nema dogovora o sucima sve do jeseni. SDP-ovci odbijaju HDZ
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Nama je stalo da se Ustavni sud popuni što prije. Nakon današnjih razgovora pozvat ćemo oporbu na pregovore i pokušati, ako bude moguće, izabrati tri suca prije ljetne stanke Sabora, rekao je predsjednik saborskog Odbora za Ustav Ivan Malenica. Naime, odbor je u srijedu nastavio razgovore s kandidatima za suce Ustavnog suda i ispitao drugu skupinu od petero kandidata, od ukupno 15. Unutar dvorane pitanja, na hodniku i u sabornici međusobno optuživanje za blokadu izbora ustavnih sudaca između HDZ-a i SDP-a.
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