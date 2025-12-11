Nema dvostrukih konotacija. Na Thompsonovom koncertu urlao ZDS. Sud ga udario po džepu

Obavijesti

Na Thompsonovom koncertu urlao ZDS. Sud ga udario po džepu

Na Thompsonovom koncertu urlao ZDS. Sud ga udario po džepu
Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 1000 eura koju je obvezan platiti u roku od 90 dana po pravomoćnosti presude. Ako u tom roku uplati dvije trećine kazne, smatrat će se da je ona u cijelosti plaćena

Općinski sud u Novom Zagrebu kaznio je 34-godišnjaka koji je uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu podignuo desnicu u zrak i u nekoliko navrata uzviknuo “Za dom“, nakon čega su osobe u njegovoj blizini odgovarale “spremni, piše Telegram”.

Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 1000 eura koju je obvezan platiti u roku od 90 dana po pravomoćnosti presude. Ako u tom roku uplati dvije trećine kazne, smatrat će se da je ona u cijelosti plaćena. Također, morat će platiti i troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 70 eura.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE Bivši DP-ovac: Normaliziraju se pokušaji zabrane koncerata poput Thompsonovih
Bivši DP-ovac: Normaliziraju se pokušaji zabrane koncerata poput Thompsonovih

U svojoj odluci sud napominje da su pozdrav i podignuta ruka “korišteni kao službeni pozdrav ustaškog pokreta Nezavisne države Hrvatske koji je nastao od fašizma i koji je utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog ili etničkog identiteta, a opisano ponašanje svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir tako da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje”.

Priznao krivnju

Na suđenju je 34-godišnjak priznao krivnju za prekršajno djelo za koje ga se optužuje, ali je dodao da u tom trenutku nije bio svjestan da čini prekršaj. Dodao je da uzvikivanjem pozdrava “Za dom” nije slao lošu poruku, posebno ne izazivanje mržnje, nelagode i uznemirenosti. Obećao je da  se to više neće ponoviti.

Na suđenju je puštena i policijska snimka događaja, za koju je okrivljenik rekao da je u potpunosti autentična kao i sadržaj izgovoren na snimci. Tvrdi da mu je žao zbog događaja, da je konzumirao alkohol, da ima zdravstvenih problema te da je priložio u spis povijest bolesti od 30. siječnja i 6. ožujka ove godine. 

