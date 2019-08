'Nema govora o hakiranju, a Hrvatskoj je nanesena šteta'

Imali smo danas puno sastanaka vezano uz odluku o kolegici Mađarević. Mi smo odmah u petak izdali priopćenje u kojem smo to oštro osudili i ogradili se od takvih stajališta. U subotu smo pojačali to priopćenje. U nedjelju su mediji su intervjuirali predsjednicu i premijera koji su se također ogradili od svih oblika netolerancije što je nespojivo s europskim vrijednostima, a Hrvatska dijeli europske vrijednosti. Bilo kakvoj netoleranciji nije mjesto u Ministarstvu vanjskih poslova. Odmah smo je pozvali u Ministarstvo, obavila je danas razgovor s glavnim inspektorom i zato se čekalo, to traje. Ministarstvo također podliježe zakonima. Sukladno tome utvrđene su činjenice koje nepobitno ukazuju na tešku povredu službeničke dužnosti. No službenički sud treba odlučiti i dati konačnu sud, a mi očekujemo za tako teške povrede dužnosti i privremene sankcije. Sutra ćemo odmah uputiti zahtjev, kolegica je opozvana mandat joj se prekida od trenutka kad počne taj postupak, ona je pod suspenzijom. Diplomat nikada nije privatna osoba. Nema govora o hakiranju. Došla je na upražnjeno mjesto putem javnog natječaja i izabrana na mjesto kolege koji je išao u mirovinu. Ja nisam znao što je ona objavljivala na Facebooku jer ja to ne pratim. Nisam na društvenim mrežama - rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i tako komentirao slučaj Elizabete Mađarević.

Na pitanje novinara kako je Mađarević još 2015. objavljivala tekstove u kojima je kritizirala Merkel i EU i kako je onda moguće d aje izabrana na to mjesto, ministar je rekao:

- Vi ste načeli jedno pitanje, mogu se tu napraviti poboljšanja. To je univerzalni problem. Kada ste diplomat morate se ponašati kao diplomat. Onaj tko nije na to spreman ne može biti diplomat. Nanesena je šteta Hrvatskoj. O tome pišu i njemački mediji, to nije lijepo baš. Rasizmu i ksenofobičnosti nema mjesta u Ministarstvu vanjskih poslova - odgovorio je Grlić Radman.

Podsjetimo, post Elizabete Mađarević, prve tajnice hrvatskog veleposlanstva u Berlinu, izazvao je burne reakcije u javnosti. Ona je 8. kolovoza, pored slike hrvatskog Jadrana, napisala: "Čista i autentična Europa. Samo bijeli Europljani, kako je bilo prije samo 30 godina u cijeloj Europi. Ovo bi trebala biti dobra reklama za odmor. Netko bi pomislio da to više nije moguće, ali na sreću jest”.