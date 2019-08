'Mađarević je nanijela političku štetu i narušila državni ugled'

Diplomati su upućeni u inozemstvo djelovati u pravcu jačanja ugleda Hrvatske, a ne narušavanja njezina ugleda i nanošenja političke štete. Pravo na drugačije mišljenje ne može podrazumijevati nepoštovanje Ustava RH.

Tim se priopćenjem, zbog velikog interesa javnosti, još jednom oglasilo Ministarstvo vanjskih poslova, čija je zaposlenica Elizabeta Mađarević kao prva tajnica Veleposlanstva RH u Njemačkoj na svom Facebook profilu objavljivala diskriminirajuće privatne stavove.

Nitko u diplomaciji sa svojim stajalištima ne smije izlaziti iz okvira službene politike, kažu u ministarstvu, dodajući da su u ovom slučaju pokrenuli postupak utvrđivanja činjenica. Ograđuju se od svih izjava i postupaka obilježenih ksenofobijom, rasizmom i svim drugim oblicima netolerancije, bez obzira na to od koje osobe dolaze i koja je pozicija te osobe u službi vanjskih poslova, zaključuju.

Čini se da je, barem u slučaju Mađarević, bilo opravdano donošenje pravilnika ministarstva prošle godine, prema kojem svi zaposlenici moraju tražiti suglasnost za svaki, pa i privatni nastup u medijima, uključujući objave na društvenim mrežama.

Krajem srpnja je Državno odvjetništvo odbacilo kaznenu prijavu protiv bivše ministrice Marije Pejčinović Burić, prijavljene da je uvođenjem pravilnika povrijedila slobodu izražavanja zaposlenika. Ekonomist s Princetona i predsjednički kandidat Dejan Kovač javno se zapitao jesu li u zapošljavanju diplomata postojali i drugi kriteriji osim članskih iskaznica te koju poruku govorom mržnje šaljemo o hrvatskom turizmu.

Slučaj komentirao i državni vrh

Slučaj Mađarević su u nedjelju komentirali i premijer Andrej Plenković te predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Ona se oglasila o slučaju preko svog Twitter profila.

- Pozdravljam brzu reakciju ministra Gordana Grlića Radmana koji me je odmah izvijestio o koracima koje poduzima i činjenicama koje se utvrđuju u slučaju djelatnice veleposlanstva u Berlinu. Izjave koje potiču nesnošljivost i rasizam neprihvatljive su - napisala je predsjednica na Twitteru te dodala:

- Nasuprot netrpeljivosti pojedinaca, u hrvatskoj službi vanjskih poslova promicat će se domoljublje, profesionalnost, otvorenost prema svijetu i zaštita hrvatskih državnih interesa te vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država - stoji u Twitter objavi predsjednice Republike.

Premijer Plenković istaknuo je kako se prvo treba utvrditi je li Facebook profil Elizabete Mađarević doista hakiran, kako ona tvrdi. No, ukoliko to nije slučaj, to bi bila "katastrofa".

- Kada ste na dužnosti i još na mandatu u zemlji primateljici, takve stvari se ne rade - naglasio je Plenković.

'Diplomat prihvaća svoje obaveze i nema radno vrijeme'

Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi i ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja ne smatra kako je profil diplomatkinje hakiran.

- Problem sigurnosti je otvoren za sve koji su na internetu, ali podsjećam da prva reakcija službenice nije bila da je profil hakiran nego se pozvala na pravo da kao građanka u slobodnoj zemlji iznosi slobodno svoja stajališta, ali to je suprotno zahtjevima diplomatske službe i zbog toga će nadležne institucije Ministarstva vanjskih poslova poduzeti odgovarajuće korake - rekao je u razgovoru za N1.

Zapitao se kako je Mađarević s takvim stavovima prošla stručni ispit te kakve je ocjene dobivala od nadređenih.

- Ona je već tri niža zvanja diplomatskog posla prošla, a Zakon o vanjskim poslovima određuje da je napredovanje moguće ako se tri puta zaredom dobije najbolja moguća ocjena od pretpostavljenog - tvrdi Kovačević te dodao se diplomati ne smiju miješati u unutarnju politiku zemlje primateljice te da moraju svakim svojim postupkom dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku.

Tezu o privatnom profilu diplomatkinje Kovačević smatra neprihvatljivom. Tvrdi da diplomat prihvaća obaveze koje proistječu iz Bečke konvencije i Zakona o vanjskim poslovima koji jasno definira obveze diplomatskih službenika.

- Diplomat nema radno vrijeme, zato i prima znatno veću plaću kada je na dužnosti u misiji - rekao je.