Nema kraja: Prosječne cijene stanova porasle za 15,9 posto

Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2025. iznosila je 2.754 eura, što je 15,9 posto više nego u prvom polugodištu 2024. te 5,3 posto više nego u drugom polugodištu 2024., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U Zagrebu je pritom prosječna cijena četvornog metra novog stana bila 2.958 eura, što je 4,5 posto više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 2.511 eura ili 22 posto više.

Istodobno, prosječna cijena kvadrata novog stana koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, ali bez programa društveno poticane stanogradnje (POS), iznosila je 2.766 eura, što je 11,8 posto više u odnosu na prvo polugodište 2024. godine, te 4,3 posto više u odnosu na drugo polugodište iste godine.

Cijena kvadrata tih stanova u Zagrebu je porasla za 4,6 posto, na 2.964 eura, a u ostalim naseljima za 16,1 posto, na 2.528 eura.

Prosječna cijena četvornog metra POS-ovih stanova u prvom je polugodištu ove godine iznosila 1.245 eura i bila je 7,2 posto niža u odnosu na godinu prije. U Zagrebu je iznosila 1.030 eura, što je rast za 5,4 posto, dok je u ostalim naseljima pala za 3,3 posto, na 1.303 eura.

U izračunu ukupne prosječne cijene četvornog metra stana u prvom polugodištu 2025. stanovi POS-a sudjelovali su s 0,8 posto u ukupnom obujmu praćenih prodanih četvornih metara, a ostali prodavatelji s 99,2 posto.

U prvom polugodištu 2025. u Hrvatskoj je prodano 2.086 novih stanova, od čega 1.205 u Zagrebu i 881 u drugim naseljima. Od ukupnog broja prodanih stanova, njih 13 su POS-ovi, a 2.073 prodala su trgovačka društva i druge pravne osobe.

U DZS-ovoj statistici izneseni su podaci i o prosječnoj cijeni četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu prošle godine koja je iznosila 2.615 eura, što je 14,7 posto više nego u istom razdoblju 2023. Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu iznosila 2.992 eura, što je 8,3 posto više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 2.346 eura ili 19,3 posto više.