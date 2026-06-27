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LOKOMOTIVA NA GRUDOBRANU

Nema opasnosti za ljude i okoliš nakon nesreće vlaka u Zagrebu

Piše HINA,
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Nema opasnosti za ljude i okoliš nakon nesreće vlaka u Zagrebu
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Zagreb: Vlak iskočio iz tračnica i udario u jumbo plakat | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječ je o dizel lokomotivi modela 2041-103 i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek Cemexa

HŽ Cargo izvijestio je u subotu da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju.

Do nesreće je došlo u 8.55 na kolodvoru Podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran.

Riječ je o dizel lokomotivi modela 2041-103 i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek Cemexa.

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U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a HŽ Cargo navodi da, osim materijalne štete, nije nastala opasnost za građane ni okoliš.

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Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

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