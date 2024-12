Nemaju asistenta za Martina: Ima 15 dijagnoza, ali za sustav one nisu dovoljno teške?!

Iako ima 15 različitih dijagnoza, Martinu Blaževcu iz Gradišta odbijen je asistent u nastavi u srednjoj školi. Imao ga je u svim razredima u osnovnoj. Prema rješenjima Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Martin nema dovoljno velike teškoće da ne bi mogao samostalno funkcionirati u 20 kilometara udaljenoj školi.

- Od porođaja ima ozljedu vratne kralježnice, parezu desne ruke i diparezu desne strane tijela, oštećenje živca lica i skoliozu. Iz autističnog je spektra pa je zbog senzornih smetnji jako osjetljiv na podražaje. Ima intelektualne poteškoće, ali je vještačenjima određeno da pohađa redovnu školu po prilagođenom programu jer je do sada puno napredovao. Upravni odjel VSŽ-a u svibnju ove godine donio je rješenje po kojemu Martin ima pravo na prilagođenu nastavu i individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta, a rješenjem iz kolovoza su sami sebe pobili - navodi ogorčena mama Željka, koja od početka školske godine Martina vozi u i iz škole, 20 kilometara u jednom smjeru.

- Svi su liječnici napisali da je u osnovnoj puno napredovao jer uči od druge, zdrave djece koju kopira, oni ga potiču na rad, dok bi u specijaliziranoj ustanovi zapravo stagnirao. Nakon osnovne prošao je sve pripreme za srednju kako bi se utvrdilo za koju je školu sposoban. Upisan je u redovnu školu, po individualiziranom programu. U njegovu odjeljenju su četiri učenika, a samo jedan ima asistenta. Ta nam žena izlazi maksimalno u susret. I profesori se trude nadomjestiti mu asistenta - kaže mama koja se žalila na rješenja, no žalbe su odbijene.

- On bi u školu trebao putovati sam, doći od autobusne stanice do škole, prijeći prometnu cestu, naći školu i razred, nakon nastave izaći i naći pravi autobus za vratiti se kući. On to trenutno nije u stanju. U školi mora odlaziti u razne učionice za pojedine predmete, a on ih ne može raspoznati - priča Željka dodajući kako ne razumije odbijenicu u kojoj piše da njezin sin nema veće teškoće koje ga sprečavaju u samostalnom funkcioniranju. Kaže kako će biti primorana ispisati sina iz škole ako ne dobiju pomoćnika na nastavi jer dalje više ne može.

- Želim od njega napraviti čovjeka koji će nakon škole biti djelomično radno sposoban, ali mi to država neprestano onemogućuje - ističe mama.

Upitali smo nadležni Odjel u VSŽ-u i ministarstvo o donesenim rješenjima te dobili različite odgovore.

Naime, u Upravnom odjelu VSŽ-a, koji je konstatirao da Martin nema dovoljno velike poteškoće da bi dobio asistenta, i dalje stoje iza svoga rješenja, dok smo iz ministarstva dobili odgovor da je Martinu Blaževcu potvrđeno pravo na asistenta u nastavi, i to na temelju istog rješenja Upravnog odjela VSŽ-a?!

- Ministarstvo ne dodjeljuje osobne asistente, nego pruža potporu osnivaču odgojno-obrazovne ustanove, odnosno VSŽ-u. U prošloj godini je na nacionalnoj razini bilo 5080 pomoćnika u nastavi, dok je VSŽ svojim projektom ‘Obrazovanje bez teškoća: implementacija i usluge pomoćnika u nastavi’ osigurao potporu za 22 učenika srednjih škola - stoji u oba priopćenja nadležnih ustanova.