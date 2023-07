'Nemojte reći da potpredsjednik ništa ne zna. Ne znam puno, znam malo i to sam sve rekao'

Ništa vam više u odnosu na jučer ne mogu reći jer ne znam, nisam još dobio podatke. Ono što mogu reći jest da će biti sjednica Užeg kabineta i da ćemo raspravljati o Uredbi, kojom ćemo regulirati taj problem koji je nastao oko viškova plina. Činjenica je da se taj plin prodavao po nižim cijenama i to ćemo sad regulirati, poručio je potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković, kojeg su opet poslali da on odgovara na pitanja novinara o novoj plinskoj aferi.

Sutra će nakon sjednice Vlade biti sve objašnjeno i rastumačeno, dodao je. Naime, podsjetimo, HEP je prema Vladinoj uredbi morao otkupljivati domaći plin od INA-e po cijeni od 47,60 eura i prodavati ga za točno određene potrebe; za gubitke u distribuciji, kao i u transportnom sustavu, za kupce toplinske energije iz samostalnog sustava, za javnu uslugu za kućanstva te za kupce iz dijela kategorije poduzetništvo - i to po cijeni od 41 euro.

Međutim, kako se skladište plina sasvim napunilo, nastali su viškovi pa je taj plin ostao u transportnom sustavu i HROTE ga ja automatski prodavao dalje i to po cijeni od samo par centi po megavat satu. Iz HEP-a su odgovornost za to prebacili na Ministarstvo gospodarstva ustvrdivši kako Ministarstvo nije donijelo novu odluku o cijeni i raspodjeli prirodnog plina, a na što su ih više puta upozoravali, dok resorni ministar Davor Filipović vraća lopticu odgovornosti na njih.

- Nekoliko je dopisa HEP-a bilo, jučer sam ih vidio, opširni su, no treba gledati cijelo ovo razdoblje kada je Vlada intervenirala na tržištu, kad smo imali situaciju da je cijena plina bila preko 200 eura u rujnu prošle godine, i vidjeti kako je HEP poslovao u cijelom tom razdoblju. Nemojmo sad gledati jedan ili dva dana koliko se tih viškova plina prodavalo. Utvrdit ćemo sve tko je pisao, tko je zvao, tko je s kime razgovarao, sve ćete znati - rekao je na pitanje je li vidio dopis HEP-a poslan još u travnju Ministarstvu gospodarstva, kako oni tvrde, a u kojem obavještavaju ministra Davora Filipovića da imaju viškove plina i da će ih prodavati.

'Nisam ja tu da tražim ičije ostavke'

Upitan hoće li Vlada tražiti i dati javnosti koje su firme kupovale plin po tim bizarnim cijenama, Butković je poručio da će se sve znati.

- Nemam vam što obećati, premijer je naložio ministru da to sve pogleda i istraži, to znači da će i javnost znati - kazao je.

Novinari su ga pitali i hoće li tražiti ostavku Frane Barbarića, prvog čovjeka HEP-a. Neće on, rekao je, tražiti ničiju ostavku.

- Nisam ja tu da tražim ičije ostavke, ja sam član Vlade. Ne mogu vam reći jer ja u ovom trenutku ne znam puno odgovora, bilo bi neozbiljno od mene - istaknuo je, a na pitanje kako to izgleda kada potpredsjednik za gospodarstvo kaže da nema pojma o svemu tome, Butković naglašava da nije to rekao.

- Nisam rekao da nemam pojma. Djelomično znam, ali ne znam punu istinu. Nemojte sad reći da potpredsjednik Vlade ništa ne zna, nešto malo znam, a to što znam, to sam vam rekao - kazao je.

U slučaju utvrđivanja nečije odgovornosti, o sankcijama će, dodao je, odlučiti predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Kad se utvrdi pravo stanje, ja ću zastupati stajalište i stvari koje su ispravne. Ja sam se uvijek zalagao za ispravno - rekao je i priznao da nije dobra situacija u kojoj Ministarstvo gospodarstva i HEP, glavna energetska kompanija, ne funkcioniraju.

- To nije normalna situacija i ona se mora promijeniti - poručio je.

'Potez Milanovića je nezapamćen'

Znači li to da će se morati mijenjati ljudi, pitali su ga novinari, a Butković istaknuo da je sve rekao.

- Energetski sustav i cijelo to funkcioniranje jest složeno, bez ikakve dileme, to je jedan dio koji je vrlo složen i pravno i zakonodavno i na terenu i tu treba neko vrijeme da se sa svime do kraja upoznamo. Sustav može biti jednostavniji, bolje bi bilo da je jednostavniji i da ga što više ljudi razumije - rekao je.

Komentirao je i postupak predsjednika Zorana Milanovića, koji je zabranio novinaru Jutarnjeg lista, tj cijeloj toj medijskog kući, dolazak na jučerašnju konferenciju za medije.

- To je potez koji je nezapamćen, mislim da nije dobar, svatko od novinara ima pravo doći, pitati i znati. To i je smisao te profesije, tako da zabraniti dolazak - to nije normalno - rekao je.