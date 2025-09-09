Obavijesti

News

Komentari 3
UVODE POLICIJSKI SAT

Nepal ukida zabranu društvenih mreža nakon smrti 19 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

Nepal je ukinuo zabranu društvenih mreža i uveo policijski sat nakon što su prosvjedi protiv korupcije, potaknuti zabranom, doveli do smrti 19 ljudi. Vlada je ukinula zabranu društvenih mreža uvedenu prošli tjedan, rekao je glasnogovornik kabineta i ministar komunikacija i informacijske tehnologije Prithvi Subba Gurung. Odluka je donesena nakon što je u ponedjeljak 19 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u prosvjedima "Generacije Z" protiv raširene korupcije.

Vlasti su također uvele policijski sat unutar gradskog područja Katmandua kako bi se zaustavili daljnji prosvjedi, izvijestio je upravitelj gradskog okruga Chhabilal Rijal.

"Tijekom policijskog sata neće biti dopušteni prosvjedi, masovna okupljanja niti sastanci", priopćio je.

Ta je obavijest stigla nakon što su prosvjednici pozvali ljude da sudjeluju u zajedničkom izražavanju žalosti zbog prosvjednika koji su poginuli u ponedjeljak.

Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u himalajskoj zemlji, nazvali su ih "demonstracijama generacije Z".

Kažu da prosvjedi odražavaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo mladih zbog uočenog nedostatka djelovanja vlade u borbi protiv korupcije i poticanju ekonomskih prilika.

Dužnosnici kažu da se zabrana odnosila na one društvene mreže koje nisu bile prijavljene vlastima, a sve u sklopu borbe protiv lažnih identiteta, dezinformacija i govora mržnje.

