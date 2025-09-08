Raste broj mrtvih na velikim prosvjedima u Nepalu: Smrtno stradalo najmanje 16 ljudi...

Obavijesti

News

Komentari 2
STRAVA U NEPALU

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

"Policija je pucala neselektivno", rekao je prosvjednik za novinsku agenciju ANI. "Ispalili su metke, koji su mene promašili, ali su pogodili prijatelja koji je stajao iza mene. Pogođen je u ruku", dodao je...

U neredima u glavnom gradu Nepala u ponedjeljak poginulo je najmanje 14 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, izvijestila je državna televizija, nakon što je policija ispalila suzavac i gumene metke na prosvjednike koji su pokušavali upasti u parlament zbog korupcije i blokade društvenih mreža. Guardian navodi kako je najmanje 16 mrtvih na prosvjedima...

Neki prosvjednici su se probili u kompleks parlamenta probijajući barikade, rekao je lokalni dužnosnik, zapalili kola hitne pomoći, bacali predmete na interventnu policiju, a ozlijeđene među njima prevozili u bolnicu na motociklima.

"Policija je pucala neselektivno", rekao je prosvjednik za novinsku agenciju ANI. "Ispalili su metke, koji su mene promašili, ali su pogodili prijatelja koji je stajao iza mene. Pogođen je u ruku."

Više od 50 ljudi je ozlijeđeno, izvijestila je Nepalska televizija. Još nema službene potvrde o stradalima, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.

Vladina odluka o blokiranju pristupa nekoliko društvenih medija uključujući Facebook prošli tjedan potaknula je bijes među mladima. Oko 90 posto od 30 milijuna stanovnika Nepala koristi internet.

Dužnosnici tvrde da su zabranu uveli jer se platforme nisu uključile u akcije suzbijanja njihove zlouporabe, uključujući lažne račune na društvenim mrežama koji se koriste za širenje govora mržnje i lažnih vijesti te za prevare.

Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u toj himalajskoj zemlji, nazvali su ih "demonstracijama generacije Z". Kažu da prosvjedi odražavaju rašireno nezadovoljstvo mladih vladom i ljutnju zbog aktualnih politika i korupcije vlasti.

"Ovo je prosvjed nove generacije u Nepalu", rekao je drugi prosvjednik za ANI.

