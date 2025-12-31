Nepalac razbijao automobile po Selinama, slijedi mu protjerivanje iz Hrvatske

Nakon što je namjerno uništio dva automobila i vlasnicima napravio štetu od nekoliko tisuća eura, policija je 40-godišnjaku odredila mjeru protjerivanja i zabranu ulaska u EGP na godinu dana. Policajci postaje Benkovac-Obrovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim državljaninom Nepala koji je odlučio "istjerati pravdu" na parkiranim automobilima u Selinama.



Incident se dogodio 27. prosinca u kasnim večernjim satima, a prema policijskom izvješću, Nepalac je s predumišljajem uzeo željezni pa njime oštetio je i razbio vjetrobranska stakla te stakla na vratima na dva parkirana automobila, na koji način je dvojicu vlasnika oštetio za iznos od nekoliko tisuća eura.

- Sukladno zakonskim propisima, do prisilnog udaljenja smješten je u tranzitno prihvatni centar za strance - poručili su iz policije.