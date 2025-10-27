Obavijesti

News

HOROR U TRGOVAČKOM CENTRU

Optužen da je silovao kolegicu. Završio u splitskom zatvoru: 'Policija je pregledala snimke'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Optužen da je silovao kolegicu. Završio u splitskom zatvoru: 'Policija je pregledala snimke'
Foto: Istarska policija

Nakon saslušanja u Općinskom državnom odvjetništvu određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti utjecaja na svjedoke.

Državljanin Nepala (25) završio je u subotu iza rešetaka splitskog zatvora Bilice. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor, policija ga je uhitila zbog sumnji da je prije nekoliko dana silovao i bludničio nad svojom kolegicom iz Splita u prostorijama jednog restorana smještenog u dalmatinskom trgovačkom centru u kojem su oboje zaposleni, javlja Slobodna Dalmacija.

Kako dalje navode, žrtva je sve prepričala svojoj majci, a onda su podnijele prijavu policiji. 

DETALJI DRAME NA TREŠNJEVCI Pokušao opljačkati ljekarnu u Zagrebu, spriječio ga je hrabri Kirgistanac! Došlo do pucnjave
Pokušao opljačkati ljekarnu u Zagrebu, spriječio ga je hrabri Kirgistanac! Došlo do pucnjave

- Policija je tijekom obrade pregledala i snimke nadzornih kamera na kojima se, pak, vidi da je državljanin Nepala napastovao svoju kolegicu onako kako je to ona prijavila - piše Slobodna.

Nakon saslušanja u Općinskom državnom odvjetništvu određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti utjecaja na svjedoke. Njegov odvjetnik pokušao je uvjeriti suca da nema nikakve opasnosti od bijega, da Nepalac već dvije godine živi u Hrvatskoj, da nikad nije imao problema sa zakonom...

SKANDALOZNA ODLUKA Sud u Švedskoj odlučio da je migrant prekratko silovao maloljetnicu da bi ga deportirali
Sud u Švedskoj odlučio da je migrant prekratko silovao maloljetnicu da bi ga deportirali

-  Tvrdio je i kako njegov klijent neće utjecati na oštećenu da promijeni iskaz te da mu se može odrediti mjera opreza i to zabrana kontakta i približavanja žrtvi i obveza javljanja policiji - javlja SD.

ODBILI MU ŽALBU MONSTRUM IZ DALMACIJE Kćer silovao 267 puta! Imala je tek 5 godina. Potvrdili su mu kaznu
MONSTRUM IZ DALMACIJE Kćer silovao 267 puta! Imala je tek 5 godina. Potvrdili su mu kaznu

Sud je te argumente odbio. Odlučio je kako postoji opasnost od bijega jer 25-godišnjak nije vezan za Hrvatsku, a privremeni boravak istekao mu je u lipnju ove godine...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
STRAVIČNE SCENE

Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Mladiću je u noćnom klubu u Novom Mestu prijetila skupina nasilnih Roma. On je pozvao oca, inače poznatog ugostitelja. Jedan iz skupine ga je napao. Udarao ga je dok je ležao na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025