Optužen da je silovao kolegicu. Završio u splitskom zatvoru: 'Policija je pregledala snimke'

Državljanin Nepala (25) završio je u subotu iza rešetaka splitskog zatvora Bilice. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor, policija ga je uhitila zbog sumnji da je prije nekoliko dana silovao i bludničio nad svojom kolegicom iz Splita u prostorijama jednog restorana smještenog u dalmatinskom trgovačkom centru u kojem su oboje zaposleni, javlja Slobodna Dalmacija.

Kako dalje navode, žrtva je sve prepričala svojoj majci, a onda su podnijele prijavu policiji.

- Policija je tijekom obrade pregledala i snimke nadzornih kamera na kojima se, pak, vidi da je državljanin Nepala napastovao svoju kolegicu onako kako je to ona prijavila - piše Slobodna.

Nakon saslušanja u Općinskom državnom odvjetništvu određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti utjecaja na svjedoke. Njegov odvjetnik pokušao je uvjeriti suca da nema nikakve opasnosti od bijega, da Nepalac već dvije godine živi u Hrvatskoj, da nikad nije imao problema sa zakonom...

- Tvrdio je i kako njegov klijent neće utjecati na oštećenu da promijeni iskaz te da mu se može odrediti mjera opreza i to zabrana kontakta i približavanja žrtvi i obveza javljanja policiji - javlja SD.

Sud je te argumente odbio. Odlučio je kako postoji opasnost od bijega jer 25-godišnjak nije vezan za Hrvatsku, a privremeni boravak istekao mu je u lipnju ove godine...