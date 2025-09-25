Nesreća na A1 kod Svetog Roka, vozi se 40 kilometara na sat

Na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće promet se odvija samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 km/h. Na državnoj cesti DC8 na mostu dr. Franja Tuđmana promet je potpuno prekinut zbog nesreće, a obilazak je moguć kroz Rijeku Dubrovačku, javlja HAK.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a osobito:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Murvice.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032). Obilazak: Kapela-Putičani-Šibenik.