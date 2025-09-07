Obavijesti

KOD VELIKE KOPAONICE

Nesreća na A3: Motociklist sletio s ceste, ozlijeđen je

Piše Marta Divjak,
Nesreća na A3: Motociklist sletio s ceste, ozlijeđen je
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Težina ozljeda još nije poznata, a na mjestu nesreće provest će se očevid koji će utvrditi detalje

Motociklist je ozlijeđen nakon što je sletio s autoceste A3 na 245 kilometru u blizini čvora Velika Kopanica, priopćila je brodsko-posavska policija u nedjelju.

Težina ozljeda još nije poznata, a na mjestu nesreće provest će se očevid koji će utvrditi detalje.

