KOD VELIKE KOPAONICE
Nesreća na A3: Motociklist sletio s ceste, ozlijeđen je
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist je ozlijeđen nakon što je sletio s autoceste A3 na 245 kilometru u blizini čvora Velika Kopanica, priopćila je brodsko-posavska policija u nedjelju.
Težina ozljeda još nije poznata, a na mjestu nesreće provest će se očevid koji će utvrditi detalje.
