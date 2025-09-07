Obavijesti

NAJVEĆI NAPAD DO SADA

Kiša dronova nad Ukrajinom: 'Svijet mora odgovoriti na teror, Rusi teroriziraju i ubijaju ljude!'

Piše Tina Jokić,
Kiša dronova nad Ukrajinom: 'Svijet mora odgovoriti na teror, Rusi teroriziraju i ubijaju ljude!'
Foto: STRINGER/REUTERS

Rusija je tijekom noći na nedjelju na Ukrajinu lansirala 805 dronova i 13 projektila, što je najveći ruski napad dronovima na tu zemlju od početka rata 2022. godine Ukrajina je uspjela oboriti 751 dron i četiri projektila

Samo dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe na pregovore u Moskvu poručivši mu neka on dođe k njemu u Kijev, Rusija je tijekom noći na nedjelju na Ukrajinu lansirala 805 dronova i 13 projektila, što je najveći ruski napad dronovima na tu zemlju od početka rata.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su obrambene jedinice oborile 751 dron i četiri projektila. Oni koji su uspjeli probiti sustav obrane pogodili su Zaporožje, Krivij Rih, Dnjepar, Odesu, Kremenčuk, Sumi, Černihiv i Kijev. U posljednja tri nabrojena grada ima i žrtava, prema prvim informacijama tri osobe su poginule, a među njima je i jednogodišnja beba, čije je tijelo izvučeno iz ruševina u okrugu Darnicki. Ozlijeđeno je 18 ljudi.

Aftrmath of a Russian drone and missile attack in Khmelnytskyi
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Zbog silovitog napada na Ukrajinu, koja je gotovo cijela bila pod upozorenjem na zračni napad, susjedna Poljska bila je u najvećem stupnju pripravnosti. Aktivirali su vlastite i savezničke zrakoplove kao odgovor.

- Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti – kazali su iz Operativnog zapovjedništva poljskih oružanih snaga.

U napadima na Kijev zapaljena je i glavna vladina zgrada, točnije Kabinet ministara.

- Prvi put zgrada ukrajinske vlade pretrpjela je izravnu štetu: krov i gornji katovi pogođeni su u neprijateljskom napadu. Obnovit ćemo ono što je uništeno. Ali izgubljeni životi se ne mogu vratiti. Rusija nastavlja terorizirati i ubijati naše ljude svaki dan. Svijet mora odgovoriti na ovaj teror ne samo riječima nego odlučnim djelovanjem. Pritisak sankcija mora se pojačati, prije svega protiv ruske nafte i plina. Ukrajini treba oružje. Samo snaga može zaustaviti teror i spriječiti Rusiju da svaki dan ubija Ukrajince - kazala je premijerka Julija Sviridenko.

Aftermath of a Russian drone and missile strike in Zaporizhzhia
Foto: STRINGER/REUTERS

Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine poručuju kako je ovo "namjeran korak Rusije da produlji rat, svjesni zločin i ismijavanje mirovnih napora, uključujući one Sjedinjenih Država".

Ukrajina je, tvrdi ruska novinska agencija RIA, ispaljivala dronove na Rusiju. Navode kako je njihova jedinica protuzračne obrane oborila 69 dronova. Nije jasno kamo su dronovi bili upućeni niti gdje su oboreni. Ukrajina je preuzela odgovornost za napad na ključni naftovod u Brjansku.

