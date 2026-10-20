Policija je na terenu, te obavlja očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku ove nesreće...
KOLONA 6 KILOMETARA
Nesreća na obilaznici: 'Sudarila su se četiri automobila, jedan od njih nema pola branika...'
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Stakla je dosta bilo na cesti, jedan od automobila nema pola branika, opisao nam je čitatelj prizore sa zagrebačke obilaznice.
Naime, u utorak popodne na obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 34.+800 km u smjeru Lipovca došlo je do prometne nesreće.
Kako su izvijestili iz HAK-a vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko šest kilometara.
- Taman kada sam došao zaustavila me policija. Vidio sam da su stradala četiri automobila - rekao nam je čitatelj.
Policija je na terenu i obavlja očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
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