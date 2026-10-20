Nesreća na obilaznici: 'Sudarila su se četiri automobila, jedan od njih nema pola branika...'

Stakla je dosta bilo na cesti, jedan od automobila nema pola branika, opisao nam je čitatelj prizore sa zagrebačke obilaznice.

Naime, u utorak popodne na obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 34.+800 km u smjeru Lipovca došlo je do prometne nesreće.

Kako su izvijestili iz HAK-a vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko šest kilometara.

- Taman kada sam došao zaustavila me policija. Vidio sam da su stradala četiri automobila - rekao nam je čitatelj.

Policija je na terenu i obavlja očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.