Komentari 0
Nesreća u Splitu: Motorist je teško ozlijedio pješakinju pa je otpratio doma. Nije javio policiji

Nesreća u Splitu: Motorist je teško ozlijedio pješakinju pa je otpratio doma. Nije javio policiji
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Motociklist je pružio pomoć ozlijeđenoj te je dopratio do adrese stanovanja, ali o nesreći nije obavijestio policiju

Pješakinja je zadobila teže ozljede nakon što ju je u prometnoj nesreći udario nepoznati vozač motocikla. Nesreća se dogodila u subotu u 12:34 na raskrižju Matoševe i Berislavićeve ulice u Splitu, izvještava PU splitsko-dalmatinska.

Nakon nesreće motociklist je pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji te je dopratio do adrese stanovanja, ali o nesreći nije obavijestio policiju te nije pričekao dolazak policijskih službenika koji su na mjestu nesreće obavili očevid.

PU splitsko-dalmatinska uputila je poziv vozaču motocikla i svim očevicima nesreće da se osobno jave u Postaju prometne policije Split, na adresi Put Plokita 81, ili da istu kontaktiraju na brojeve telefona: 021/504-010 ili 021/504-036.

Komentari 0
