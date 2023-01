Nestabilno i u petak: Najviše snijega u unutrašnjosti, a može ga pasti i na kišnom Jadranu

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell/Dhmz/canva

Temperatura zraka u gorju od -5 do -1 °C, u unutrašnjosti Istre danju i oko 5 °C, a na Jadranu ujutro najniža od 2 do 5 °C, danju najviša do 8 °C

Nestabilno i promjenjivo vrijeme nastavit će se diljem Hrvatske i u petak. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poručili su kako nas očekuje pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnim oborinama. Na Jadranu je moguća povremena kiša, u unutrašnjosti snijeg, osobito na zapadu, i to ponajprije u gorju, a susnježice i snijega nošenog jakim vjetrom može biti i uz obalu. Foto: dhmz.hr Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura, na jugu jako jugo koje će krajem dana okrenuti na buru. - Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačan, ali uglavnom bez oborina. Uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar temperatura zraka bit će uglavnom od -2 do 3 °C - napisao je Zoran Vakula za HRT. - Oko prosječnih vrijednosti za doba godine, pa čak i danju malo nižih, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje je veća vjerojatnost za povremeno lepršanje snježnih pahulja nego na istoku, ali i za sunčana razdoblja u vjetrovitijoj sjevernoj Podravini, te posebice Međimurju i Zagorju - dodao je. Temperatura zraka u gorju od -5 do -1 °C, u unutrašnjosti Istre danju i oko 5 °C, a na Jadranu ujutro najniža od 2 do 5 °C, danju najviša do 8 °C. Najčitaniji članci