Nestala u svemiru: Letjelicu su našli, ali njezino tijelo nikada...

Astronaut ne može biti svatko, a osoba koja se ovim poslom odlučili baviti mora imati niz sposobnosti i vještina. No ni to im nekada nije garancija da će se uspjeti spasiti ako na letu nešto pođe krivo. Jer događaju se i takve misije. Tako se jedna bizarna nesreća koja se dogodila se na početku svemirske utrke SAD i SSSR-a još uvijek ne može objasniti.

Svi se većinom sjećaju uspješne misije i čovjeka koji hoda po Mjesecu. 12. travnja 1961. godine Rusija je uspješno o orbitu poslala prvog čovjeka, Jurija Gagarina. Ubrzo je stigao i odgovor SAD-a koji su poslali Alana Sheparda. Miris natjecanja osjećao se u zraku, pa se Rusija spremala za još jedan let. Ovaj put odlučili su srušiti Gagarinov rekord, piše The Vintage News. Sovjeti su planirali lansirati svoju misiju prije Amerikanaca. Misija koju su lansirali 16. svibnja 1961. godine zabilježila je 17 krugova oko Zemlje. I tu nisu htjeli stati, već su u svemir poslali prvu ženu.

Lansiranje je prošlo dobro, no kada je trebala ući u atmosferu, nešto je jako pošlo po zlu. Nitko zapravo nije saznao što se točno dogodilo, no snimke njezinih posljednjih trenutaka izazivaju jezu. Snimke nemaju dovoljno dokaza autentičnosti no čini se kako su nastale u trenutku pokušaja ponovnog ulaska nakon cijelog tjedna. Do tog trenutka zalihe kisika smanjivale su se, i bile gotovo iscrpljene. Postoji snimka njezinih posljednjih riječi, izrečenih preko radija. "slušajte...slušajte! dođite....dođite...pričajte sa mnom! Pričajte! Vruće je...vruće je...nije li ovo opasno?...Vruće mi je...mogu vidjeti plamen! Vruće mi je...32...41...vruće mije....Vidim plamen! Vruće mi je....hoću li se srušiti?".

Čini se da povratak nije dobro funkcionirao. Raketa je gorjela, a s njom i žena, izgorjela je živa. Na kraju je postala emocionalna jer je znala da je kraj blizu. Nakon posljednjih snimki, zavladala je tišina.

Tri dana kasnije, 26. svibnja 1961. godine, Sovjeti su objavili da se svemirska letjelica vratila na Zemlju. Raketa je u potpunosti izgorjela, a ženino tijelo nije se moglo naći. O tome se nikada nije pričalo. Do danas ruska vlada poriče da se to ikada dogodilo. Priča se kako Rusi čuvaju snimke brojnih izgubljenih astronauta tijekom godina. Kao i u slučaju ove žene, oni i dalje negiraju da su ti ljudi ikada bili u svemiru.

