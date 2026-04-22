NESTALI U ŠUMI, UPUCALI IH Nuklearne znanstvenike i generale progutala crna zemlja

Nuklearni fizičar i profesor na MIT-u ubijen je ispred svoje kuće u Massachusettsu. Umirovljeni general zračnih snaga nestao je iz svog doma u Novom Meksiku. Zrakoplovni inženjer nestao je tijekom planinarenja u Los Angelesu.

To su među najmanje deset ljudi povezanih s osjetljivim američkim nuklearnim i zrakoplovnim istraživanjima koji su posljednjih godina umrli ili nestali, što je potaknulo zabrinutost jesu li ti slučajevi povezani te izazvalo nagađanja na internetu o mogućim zlonamjernim aktivnostima, piše CNN.

FBI sada kaže da „predvodi napore u traženju poveznica između nestalih i preminulih znanstvenika”, dodajući da „surađuje s Ministarstvom energetike, Ministarstvom obrane te s našim državnim i lokalnim partnerima u provedbi zakona kako bi pronašli odgovore.”

Zasebno, Odbor za nadzor Zastupničkog doma, pod vodstvom republikanaca, u ponedjeljak je najavio da će istražiti izvješća o smrtima i nestancima tih osoba, za koje tvrdi da su imale pristup osjetljivim znanstvenim informacijama. Ta izvješća „postavljaju pitanja o mogućoj zlokobnoj povezanosti” između smrti i nestanaka, navodi se u priopćenju odbora, koji traži brifinge od FBI-ja, Ministarstva obrane, Ministarstva energetike i NASA-e.

Ministarstvo obrane poručilo je samo da će izravno odgovoriti odboru, dok je Ministarstvo energetike uputilo upite Bijeloj kući. U objavi na X-u NASA je rekla da „koordinira i surađuje s relevantnim agencijama” u vezi sa znanstvenicima.

„U ovom trenutku ništa povezano s NASA-om ne ukazuje na prijetnju nacionalnoj sigurnosti”, rekla je glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens. Okolnosti se uvelike razlikuju od slučaja do slučaja. Neki uključuju neriješena ubojstva, dok su drugi slučajevi nestalih osoba bez znakova kaznenog djela. U najmanje dva slučaja obitelji su kao objašnjenje navele postojeće zdravstvene probleme ili osobne poteškoće. Vlasti nisu utvrdile nikakve veze između slučajeva.

Bijela kuća prošlog je tjedna također objavila da radi s federalnim agencijama na ispitivanju mogućih poveznica između smrti i nestanaka, pri čemu je predsjednik Donald Trump to nazvao „prilično ozbiljnom stvari”.

„Vrlo je malo vjerojatno da je ovo slučajnost”, rekao je za Fox News Sunday predsjednik Odbora za nadzor, republikanac James Comer. „Kongres je vrlo zabrinut zbog ovoga. Naš odbor sada to stavlja među prioritete jer to smatramo prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.”

Zastupnik James Walkinshaw, demokrat koji također sjedi u Odboru za nadzor, slaže se da je istraga opravdana, ali nije uvjeren da iza tih slučajeva stoji koordinirani motiv. „Sjedinjene Države imaju tisuće nuklearnih znanstvenika i stručnjaka”, rekao je za CNN Erin Burnett u utorak. „To nije vrsta programa na koju bi strani protivnik mogao značajno utjecati ciljajući deset pojedinaca.”

Različite okolnosti

Niz misterioznih smrti i nestanaka započeo je 2023., tvrde zakonodavci, smrću Michaela Davida Hicksa, znanstvenika koji je gotovo 25 godina radio u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon.

Hicks (59) preminuo je 30. srpnja 2023. Tijekom karijere specijalizirao se za komete i asteroide, prema Američkom astronomskom društvu. Uzrok smrti nije objavljen. Njegova kći Julia Hicks rekla je za CNN da se njezin otac borio s poznatim zdravstvenim problemima te da su je nedavne spekulacije „uznemirile”.

„Prema onome što znam o svom ocu, nema nikakve logične poveznice koja bi ga dovela u vezu s ovom mogućom federalnom istragom”, rekla je. „Ne razumijem povezanost između smrti mog oca i drugih nestalih znanstvenika.”

„Ne mogu si pomoći da se ne nasmijem tome, ali istovremeno postaje ozbiljno”, dodala je.

Hicks je rekla da joj se do utorka poslijepodne nitko iz izabranih dužnosnika ili federalnih agencija nije obratio u vezi sa smrću njezina oca. U godinama nakon toga, još nekoliko osoba povezanih s Laboratorijem za mlazni pogon također je umrlo ili nestalo: Frank Maiwald, stručnjak za svemirska istraživanja, preminuo je u Los Angelesu 2024. u 61. godini.

Monica Reza, 60-godišnja zrakoplovna inženjerka, nestala je tijekom planinarenja u šumi u Los Angelesu u lipnju 2025. Bila je direktorica Grupe za obradu materijala u NASA-inom laboratoriju, navodi Odbor za nadzor.

Nestao je i William Neil McCasland, umirovljeni general-bojnik zračnih snaga, koji nije viđen otkako je 27. veljače izašao iz svog doma u Albuquerqueu u Novom Meksiku, ostavivši za sobom telefon, naočale i nosive uređaje. FBI je sada uključen u potragu.

McCasland je bio u središtu nekih od najnaprednijih zrakoplovnih istraživanja Pentagona i nekoć je zapovijedao Istraživačkim laboratorijem zračnih snaga u bazi Wright-Patterson. Mjesecima nakon nestanka 68-godišnjaka, dužnosnici i dalje ne mogu reći kamo je otišao, zašto je otišao ili je li netko drugi bio uključen. Njegova supruga, Susan McCasland Wilkerson, tada je osporila nagađanja da je njegov nestanak povezan s radom u bazi — za koju se dugo kruže glasine da u njoj postoje izvanzemaljski ostaci povezani s navodnim „incidentom u Roswellu”, unatoč demantijima zračnih snaga.

„Istina je da je Neil imao kratku povezanost s UFO zajednicom”, rekla je McCasland Wilkerson u objavi na Facebooku. „Ta povezanost nije razlog da netko otme Neila. Neil nema nikakva posebna saznanja o tijelima izvanzemaljaca i ostacima iz pada u Roswellu koji se navodno čuvaju u Wright-Pattu.”

„Nisu zabilježena nikakva opažanja matičnog broda koji lebdi iznad planina Sandia”, dodala je.

McCasland Wilkerson ovog tjedna nije odgovorila na CNN-ov zahtjev za komentar.

Još dvije nestale osobe, Melissa Casias i Anthony Chavez, radile su u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos, vodećoj ustanovi za nuklearna istraživanja u Novom Meksiku. Casias (53) posljednji je put viđena kako hoda autocestom blizu Talpe u Novom Meksiku u lipnju 2025., prema policiji savezne države, ostavivši svoje stvari kod kuće, a telefon joj je bio vraćen na tvorničke postavke, izvijestio je NBC News.

Odjel za javnu sigurnost Novog Meksika rekao je za CNN da je istraga nestanka Casias i dalje otvorena, ali da se ne sumnja na kazneno djelo. Chavez, 78-godišnji umirovljenik koji je radio kao nadzornik gradnje na tom lokalitetu, također je nestao u svibnju 2025., prema policiji Los Alamosa. Detektiv je rekao za CNN da nema znakova kaznenog djela, ali da opsežne pretrage nisu dale nikakve tragove aktivnosti niti naznake da je planirao otići.

Njegov prijatelj Carl Buckland rekao je za CNN da mu je drago što vlasti istražuju slučaj: „Bilo je i vrijeme.”

Posljednjih mjeseci smrt nekoliko uglednih znanstvenika dodatno je potaknula nagađanja. Profesor na MIT-u, Nuno F. G. Loureiro, smrtno je pogođen u svojoj kući blizu Bostona u prosincu 2025. od strane napadača koji je također otvorio vatru na kampusu Sveučilišta Brown, usmrtivši dvoje studenata. Ovaj 47-godišnji fizičar i stručnjak za fuziju vodio je MIT-ov Centar za plazma znanost i fuziju, gdje je radio na razvoju tehnologija čiste energije i drugim istraživanjima.

Carl Grillmair smrtno je pogođen u dobi od 67 godina u svom domu izvan Los Angelesa u veljači. Vlasti su uhitile osumnjičenika za kojeg ne vjeruju da je poznavao Grillmaira, prema KABC-u. Ovaj astrofizičar radio je na Kalifornijskom tehnološkom institutu, surađivao s NASA-om i bio poznat po istraživanjima potrage za vodom na planetima izvan našeg Sunčeva sustava.

Bivši obavještajni časnik američkog ratnog zrakoplovstva Matthew James Sullivan (39) također je preminuo 2024. prije nego što je mogao svjedočiti u saveznom slučaju zviždača o NLO-ima, rekao je zastupnik Eric Burlison iz Missourija, pozivajući FBI na istragu. U njegovoj javnoj osmrtnici nije naveden uzrok smrti. CNN se obratio njegovoj obitelji. Burlison je, međutim, rekao za Fox News da je Sullivan počinio samoubojstvo, nazvavši to sumnjivim.

„Trebao je doći na razgovor. U roku od dva tjedna navodno je počinio samoubojstvo pod sumnjivim okolnostima”, rekao je Burlison, republikanac, za Fox News.

Posljednjih dana pažnju je privukla i smrt Amy Eskridge iz 2022. Eskridge (34) bila je suosnivačica Instituta za egzotičnu znanost u Huntsvilleu u Alabami, prema njezinoj osmrtnici. Njezina obitelj izjavila je za CNN da je bila „iznimno inteligentna osoba” te da je patila od „kronične boli”.

„Ljudi bi trebali shvatiti da i znanstvenici umiru i ne praviti preveliku stvar od toga”, poručila je obitelj.

Savezne istrage u tijeku

Trump je rekao da se nada da su nestanci i smrti samo slučajnost. „Nadam se da je sve nasumično, ali saznat ćemo u sljedećih tjedan i pol”, rekao je novinarima u četvrtak, dodajući da je nedavno imao sastanak na tu temu.

Bijela kuća nije htjela dodatno pojasniti taj sastanak.

Bijela kuća „aktivno surađuje sa svim relevantnim agencijama i FBI-jem kako bi cjelovito pregledala sve slučajeve i utvrdila eventualne zajedničke elemente”, rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt u objavi na X-u u petak.

Istraga se provodi „u svjetlu nedavnih i opravdanih pitanja” o tim slučajevima te „neće se zanemariti nijedan trag”, rekla je.

„Tražit ćemo poveznice... postoje li veze s pristupom povjerljivim informacijama ili stranim akterima”, rekao je direktor FBI-ja Kash Patel za Fox News u nedjelju. „Ako postoje ikakve veze koje upućuju na zlonamjerno djelovanje ili zavjeru, FBI će poduzeti odgovarajuća uhićenja.”