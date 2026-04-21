Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RACIJA

VIDEO Amerikanci upali na još jedan brod povezan s Iranom

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Amerikanci upali na još jedan brod povezan s Iranom

Revolucionarna garda je objavila svoju shemu razdvajanja plovidbe za Hormuški tjesnac kako bi se izbjegli mogući sudari s pomorskim minama

Američki specijalci upali su na brod M/T Tifani koji inače plovi pod zastavom Bocvane i smatra se da je povezan s Iranom. Racija se dogodila u Indopacifičkoj regiji.

 - Tijekom noći američke snage provele su pravo pregleda i ukrcaj na sankcionirani tanker bez zastave M/T Tifani, bez incidenata, u području odgovornosti INDOPACOM-a. Kao što smo jasno dali do znanja, nastavit ćemo s globalnim provedbenim pomorskim aktivnostima kako bismo poremetili nezakonite mreže i presretali sankcionirana plovila koja pružaju materijalnu potporu Iranu, gdje god djelovala - poručilo je američko ministarstvo rata.

 - Međunarodne vode nisu utočište za sankcionirana plovila. Ministarstvo rata nastavit će uskraćivati nezakonitim akterima i njihovim plovilima slobodu djelovanja u pomorskoj domeni - dodali su.

Nakon što je Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuz koji je bio slobodan prije napada na Islamsku Republiku, SAD je započeo vlastitu blokadu ključnog energetskog uskog grla.

Revolucionarna garda je objavila svoju shemu razdvajanja plovidbe za Hormuški tjesnac kako bi se izbjegli mogući sudari s pomorskim minama. Obavještajni izvori sugeriraju da je Iran prošlog mjeseca postavio do desetak mina u plovnom putu.

 - Zbog ratne situacije u Perzijskom zaljevu i mogućih protubrodskih mina u glavnoj prometnoj zoni Hormuškog tjesnaca, plovila se moraju koordinirati s mornaricom IRGC-a i koristiti određene rute - objavila je Iranska organizacija za luke i pomorstvo putem državne radiotelevizije Islamske Republike Iran.

Nova shema usmjerava dolazni promet između otoka Qeshm i Larak, takozvanom rutom „teheranske naplatne kućice” pod nadzorom IRGC-a. Nova ruta za odlazni promet prolazi južno od Laraka, unutar iranskih voda i na dohvat pratnje IRGC-a, ukrcaja i postupaka provjere identiteta plovila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026