Nestalu influencericu pronašli u Sloveniji: Bivši dečko njezino je mrtvo tijelo donio u koferu

Poznata austrijska influencerica Stefanie P. (32) nestala je prije tjedan dana u Grazu, a u Sloveniji je uhićen njezin povremeni dečko Patrik M. (31). Policija je u nedjelju održala konferenciju za novinare na kojoj je iznijela šokantne detalje.

Rekli su da su osumnjičenog pronašli u stanu. Na vratima su pronašli tragove krvi te su odmah pozvali forenzičare. Patrik M. (31) i Stefanie P. (32) razišli su se ljetos no povremeno su se viđali. Slovenska policija je rekla da su njegov mobitel locirali na području Graza u trenutku nestanka mlade djevojke. Zbog toga im je bio vrlo sumnjiv. Pretražili su sve njegove prostore. Svjedoci su rekli policiji i da su ga vidjeli kako kuću u Grazu napušta s tepihom na leđima.

Čim su saznali da je otišao u Sloveniju, izdali su međunarodni nalog. Kasnije su ga uhitili. Priznao je zločin nakon nekoliko sati ispitivanja. Policija je rekla i kako je Patrik M. prelio svoje vozilo zapaljivom tekućinom te ga zapalio, a onda je molio zaposlenika jedne trgovine da mu pomogne ugasiti požar. Policija smatra da mu je to bila kobna greška. Zaposlenik trgovine je odmah pozvao policiju. Kako je djevojku ubio, pokazat će obdukcija. Mogao bi dobiti kaznu zatvora do 20 godina.

Foto: Društvene mreže



Mrtvo tijelo djevojke policija je pronašla u šumi u blizini općine Majšper koja se nalazi kod Maribora. Tijelo je bilo u koferu koji je osumnjičeni mladić zakopao u zemlju.