VELIKA POLICIJSKA AKCIJA

U Austriji nestala influencerica. Uhitili njezina dečka Slovenca, a onda i njegova brata i očuha!

U Austriji nestala influencerica. Uhitili njezina dečka Slovenca, a onda i njegova brata i očuha!
Odmah je pokrenuta velika policijska akcija, u noći na ponedjeljak, na pograničnom prostoru dvije države, uhićen je njezin povremeni dečko, 31-godišnji Slovenac Peter M...

U nedjelju je u Grazu nestala popularna austrijska influencerica Stefanie P. Ona se u nedjelju u ranim jutarnjim satima vratila s božićne zabave, poslala je poruku prijateljici kako je sigurno stigla kući... Popodne se trebala pojaviti na fotografiranju u centru Graza, ali nije stigla na event. Njezin nestanak je prijavljen policiji u večernjim satima, piše Krone.

Odmah je pokrenuta velika policijska akcija, u noći na ponedjeljak, na pograničnom prostoru Slovenije i Austrije, uhićen je njezin povremeni dečko, 31-godišnji Slovenac Peter M. Kako navode austrijski mediji, s njim je godinama bila u povremenoj vezi...

Uskoro nakon toga pronašli su njegov spaljeni automobil, crveni golf, na parkiralištu casina uz granični prijelaz Špilje.

Istražitelji vjeruju da je Peter pokušao prikriti tragove svojeg zločina. Uskoro je stigla nova vijest.

Državno odvjetništvo u Austriji potvrdilo je kako su u Austriji uhićena još dva muškarca, za koje pišu da su Peterov brat i očuh.

Peter je u pritvoru u Sloveniji, tamošnje vlasti pretražile su kuću njegove obitelji, pretraživali su šumu... Još nije donijeta odluka o njegovu izručenju u Austriji.

A nestaloj influencerici nema traga.

Krone piše i kako je susjed nestale Stefanie kazao kako je vidio njezina povremenog dečka Petera na stubištu zgrade u Grazu u vrijeme njezina nestanka. Sumnja se da ju je čekao u zasjedi. 

U tijeku je velika potraga...

- Obitelj i prijatelji strahuju za njezin život. Na vratima njezina stana, kojeg je policija zapečatila, ostavljena je poruka. "Stefi, molim te, javi se, mama" - piše Kleine Zeitung i dodaje kako austrijski istražitelji sumnjaju na nasilni zločin.

KZ piše i kako je osumnjičenik od nedjelje nekoliko puta putovao u Sloveniju, navodno se ta putovanja podudaraju s nestankom Stefanie.

Puno je toga još nejasno, pojavile su se i neke lažne tvrdnje koje je policija demantirala...

