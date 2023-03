Nestao Tino (27) iz Šibenika

Nestali 27-godišnjak Tino Janković zadnji je put viđen 21.03.2023. godine, a policija je malo nakon zaprimila i prijavu o njegovom nestanku.

Tino je na sebi u trenutku nestanka imao tamno plavu jaknu i trenirku sive boje s natpisom 'Just do it'. Visok je 180 cm, ima kestenjastu i ravnu kosu i smeđe oči.

Osobni opis

Visina: 180

Broj stopala: 43

Kosa: kestenjasta, ravna

Boja očiju: smeđe

Nos: srednji

Uši: ovalne, srednje

Lice: ovalno

Razvijenost: Vitak

Osobiti znaci: Kratki brkovi

Posljednji put je viđen u Šibeniku gdje se udaljio u nepoznatom pravcu.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

