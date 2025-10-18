Obavijesti

ANTITROMBOCITNI LIJEK

Nestašica popularnog lijeka u hrvatskim ljekarnama, neće ga biti sve do sredine studenog

Piše Julia Očić,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako javljaju iz njemačke farmaceutske kompanije Bayer, razlozi nestašice povezani su s proizvodnjom te neko vrijeme neće biti novih isporuka

Kako su izvijestili iz njemačkog farmaceutskog diva Bayera, došlo je do nestašice njihova lijeka Aspirin protect 100 mg, želučanootporne tablete; 28 tableta u blisteru, u kutiji, s djelatnom tvari acetilsalicilatnom kiselinom.

Kako prenosi portal Danica.hr, nestašica je hrvatsko tržište pogodila u petak, a iz Bayera poručuju kako Aspirina neće biti sve do 14. studenog ove godine. Iz kompanije također javljaju kako su razlozi nestašice povezani s proizvodnjom te kako u ljekarnama još ima starih zaliha, no novih isporuka neće biti.

U Agenciji za lijekove RH tumače kako je Aspirin protect zapravo antitrombocitni lijek te kako se primjenjuje za prevenciju stvaranja krvnih ugrušaka, odnosno za sprječavanje srčanog i moždanog udara. Riječ je o lijeku koji se ne bi trebao koristiti za ublažavanje boli i snižavanje temperature.

Ovo je također prvi put da je došlo do nestašice baš tog Aspirina od 100 miligram. Posljednja nestašica koju je Bayer prijavio dogodila se u veljači ove godine, a u pitanju su bile šumeće tablete Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg. Razlozi su tada također bili povezani s proizvodnjom, a lijeka nije bilo sve do travnja.

Aspirin je najčešće korišten lijek protiv bolova i temperature u Hrvatskoj. Lani se po ukupnoj godišnjoj potrošnji lijekova (dnevna doza po stanovniku) našao na petom mjestu, iza vitamina D, "borca" protiv kolesterola atrovastatina, lijeka protiv žgaravice pantoprazola te još jednog "kolesterolca" rosuvastatina, piše Danica.hr.

