NEMOJTE KONZUMIRATI

Nestle s tržišta povlači NAN formule za dojenčad

Piše Hina
Nestle s tržišta povlači NAN formule za dojenčad
Foto: R4179 Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Zbog potencijalne prisutnosti cereulida, kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. opoziva ograničene serije određenih NAN formula za dojenčad u suradnji s Državnim inspektoratom RH

"Sigurnost i dobrobit dojenčadi naš su apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mjera zbog potencijalne prisutnosti cereulida, tvari koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača korištenih u predmetnim serijama", ističu iz kompanije. 

Napominju i da do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma. 

Potrošači koji su kupili navedene serije proizvoda ne smiju ih davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca, a svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika. Svi ostali Nestlé proizvodi i druge serije istog proizvoda, koje nisu obuhvaćene ovim povlačenjem, sigurni su za konzumaciju, ističu.

FOTO Roditelji, oprez! S tržišta se povlači Nestle hrana za bebe

Kako navode u priopćenju, proizvodi koji se povlače s tržišta su:

NAN AR Hrana za posebne medicinske potrebe - od rođenja, 800 grama (kod: 12607426, serije 5057080623 i 5187080622, s rokom trajanja do 28. veljače 2027. i 31. srpnja 2027.).

NAN EXPPR HA Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 400 grama, (kod: 12606122, serija 51280742C2 i 52810742C1, s rokom trajanja do 31. svibnja 2027. i 31. listopada 2027.).

NAN LACTOSE FREE Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 400 grama (kod: 12592158, serija 51150346AC i 51520346AE, s rokom trajanja do 30.travnja 2027. i 30.lipnja 2027.). 

NAN OPTIPRO 1 Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 800 grama (kod: 12607549, serija 51180346AD, 51190346AD, 51560346AE i 52630346AB, s rokom trajanja do 30. travnja 2027., 30.lipnja 2027. i 30. rujna 2027.), kao i NAN OPTIPRO 1 Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 400 grama (kod: 12607552, serija 51530346AD i 52640346AB, s rokom trajanja do 30. listopada 2027. i 30.rujna 2027.). 

Zatim, NAN CONFORT 1 Hrana za posebne medicinske potrebe za dijetalnu prehranu dojenčadi s manjim probavnim tegobama- od rođenja, 800 grama (kod: 12539737, serija 51250742F3 i 52620742F2, s rokom trajanja do 30. studenoga 2027. i 31. ožujka 2027.). 

NAN COMFORTIS1 Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 800 grama (kod: 12607942, serija 51320346AE, 52670346AA, 51550346AB, 51680346AC, s rokom trajanja do 31. svibnja 2027., 30. rujna 2027. i 30. lipnja 2027.). 

NAN SUPREMEPRO 1 Početna mliječna hrana za dojenčad - od rođenja, 800 grama (kod: 12568654, serija 51450742F2, 51710742F2 i 52740742F3, s rokom trajanja do 31.svibnja 2027., 30.lipnja 2027. i 31.listopada 2027.). 

Kao i NAN SUPREMEPRO 2 Početna mliječna hrana za dojenčad – od 6. mjeseca, 800 grama (kod: 12572086, serija 51230742F2, 51540742F2, 52840742F1, 51910742F1, s rokom trajanja do 31. svibnja 2027., 30. lipnja 2027. , 31. listopada 2027. i 31. srpnja 2027.). 

NAN COMFORT 2 Hrana za posebne medicinske potrebe za dijetalnu prehranu dojenčadi s manjim probavnim tegobama (zatvor, kolike)- od 6. mjeseci nadalje, 800 grama (kod: 12548937, serija 51560742F3 i 52890742F1, s rokom trajanja do 31.prosinca 2026. i 30.travnja 2027.). 

