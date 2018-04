Nešto ste zaboravili? Evo kako rade trgovine za Praznik rada

Ni Praznik rada više nije što je nekad bio pa će tako u utorak mnoge trgovine, iako je praznik, raditi. Ako ste među sretnicima koji ne rade pa odlučite u šoping ili ste zaboravili neku od namirnica za pravomajski roštilj, možete svratiti u neke od ovih trgovina:

Lidl sutra radi skraćeno do 14 sati, dok su trgovine Kauflanda otvorene kao i nedjeljom, neke do 20 ili 21 sat. Kako radi vama najbliža poslovnica možete pogledati ovdje.

Veće trgovine Spara rade do 20 ili 21 sat, dok one manje imaju skraćeno radno vrijeme do 14 sati. Radno vrijeme razlikuje se od poslovnice do poslovnice, a kako radi vama najbliža možete provjeriti ovdje.

Prodavaonice splitskog trgovačkog lanca Tommy rade kao nedjeljom prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Konzumove trgovine rade kao nedjeljom. Ovdje možete pogledati kako radi vama najbliža trgovina.

Svi centri Plodina rade kao da je radni dan, odnosno do 22 sata.

Supermarketi križevačkog KTC-a rade skraćeno do 14 sati.

Prodavaonice DM rade kao nedjeljom prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Svi prodajni centri Bauhausa su zatvoreni.

Svi trgovački centri Peveca su zatvoreni

Zagrebački trgovački centri City Centar, Arena Centar i Westgate rade normalnim radnim vremenom.

City Center Split radi od 9 do 21.

U najvećem šoping centru na istoku Hrvatske, osječkoj Portanovi otvoren je Konzum od 8 do 13, a ostale trgovine ne rade.

Lumini centar u Varaždinu radi uobičajeno, od 9 do 21 sat, a Konzum radi od 8:30 do 21 sat.