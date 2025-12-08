Obavijesti

NAPETOSTI

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Netanyahu tvrdi: Izrael neće povući vojsku s juga Sirije
Foto: ABIR SULTAN/REUTERS

Izrael namjerava ostati u tampon zoni na jugu Sirije, rekao je premijer Benjamin Netanyahu na sastanku izraelskih veleposlanika, prema izvješćima lokalnih medija objavljenima u nedjelju

Rekao je da se Izrael nada postići sporazum o demilitarizaciji južne Sirije, ali želi ostati u tim područjima.

U subotu je sirijski privremeni predsjednik Ahmed al-Sharaa u Dohi optužio Izrael za izvoz kriza u druge zemlje i "borbu protiv duhova".

Al-Sharaa se osvrnuo na tekuće racije i zračne napade izraelskih snaga na jugu Sirije. Ponovno je pozvao na uspostavljanje sporazuma o razdvajanju iz 1974. kojim je utvrđeno razdvajanje izraelskih i sirijskih snaga nakon Jomkipurskog rata 1973.

Netanyahu je u utorak rekao da očekuje da će Sirija uspostaviti "demilitariziranu tampon zonu" koja se proteže od glavnog grada Damaska do Golanske visoravni koju je Izrael anektirao.

LAŽIRALI TAOCE? Izraelci sumnjičavi oko tijela talaca koje im je predao Hamas
Izraelci sumnjičavi oko tijela talaca koje im je predao Hamas

Nakon pada bivšeg dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada Izrael je rasporedio vojnike u UN-ovu tampon zonu između Golanske visoravni i teritorija pod kontrolom Sirije, uključujući i sirijsku stranu planine Hermon.

Prema Netanyahuu, prisutnost vojske u regiji je neophodna kako bi se osigurala sigurnost izraelskog stanovništva i spriječili napadi iz pograničnih područja. Izrael također želi zaštititi Druze vjersku manjinu u Siriji koji se smatraju saveznicima Izraela, prenosi DP-a.

FILE PHOTO: 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

