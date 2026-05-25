BRANI PREGOVORE

Libanonski predsjednik poručio: 'Povlačenje Izraela je neupitno'

Piše HINA,
Joseph Aoun poručuje da će se razgovori nastaviti unatoč tenzijama i protivljenju Hezbolaha, dok se situacija na jugu Libanona dodatno zaoštrava i nastavlja izraelsko bombardiranje

Libanonski predsjednik u ponedjeljak je branio svoju odluku o pregovorima s Izraelom, tvrdeći da zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan, dok da bi se razgovori između dviju zemalja trebali nastaviti ovog tjedna u Washingtonu. U izjavi povodom obljetnice izraelskog povlačenja iz južnog Libanona 2000. godine, libanonski predsjednik Joseph Aoun izjavio je da se ovu obljetnicu obilježava u vrijeme kada "izraelska agresija ne prestaje, a sela pate pod novom okupacijom". Izrael okupira velik dio južnog Libanona i provodi masovne zračne napade na sela nad kojima ne uspijeva zadržati kontrolu, unatoč primirju s proiranskim Hezbolahom koje je stupilo na snagu 17. travnja.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem ponovio je u nedjelju navečer da se protivi ovim pregovorima i da odbija razoružati svoj pokret.

"Pregovori neće završiti predajom niti će uključivati ​​ustupke", ustvrdio je libanonski predsjednik.

"Put do potpunog izraelskog povlačenja ostat će stalan nacionalni zahtjev o kojem nema pregovora, i to libanonska država nastoji postići kroz razgovore“, dodao je.

Aoun je također potvrdio da je „oslobođenje juga dužnost države“.

Libanonske vlasti zabranile su vojne aktivnosti Hezbolaha od izbijanja rata 2. ožujka, ali taj islamistički pokret nastavlja borbu protiv izraelske vojske na jugu i sporadično bombardira sjeverni Izrael.

Američki državni tajnik Marco Rubio osudio je izjave vođe Hezbolaha od nedjelje, optužujući ga da poziva na "svrgavanje“ libanonske vlade i da želi "Libanon vratiti u kaos“.

Libanon i Izrael, koji ne održavaju diplomatske odnose, započeli su pregovore u travnju s posredništvom Sjedinjenih Država.

Novi krug pregovora trebao bi se održati u Washingtonu 2. i 3. lipnja, a prethodit će mu sastanak vojnih dužnosnika obiju zemalja u Pentagonu 29. svibnja.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka, nakon što je Hezbolah pokrenuo napade na Izrael kao odmazdu za smrt iranskog vrhovnog vođe 28. veljače u američko-izraelskom napadu na Teheran.

U izraelskim napadima otad je u Libanonu ubijeno više od 3100 ljudi, prema vlastima.

