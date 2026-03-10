Obavijesti

VEĆA IZDAVANJA ZA OBRANU

Netanyahu najavio milijarde za financiranje rata s Iranom

Piše HINA,
Foto: Michael Reynolds/DPA

Netanyahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelsko gospodarstvo vrlo snažno unatoč tome što ratuje više od dvije godine

Admiral

Izrael će donijeti poseban proračun od nekoliko desetaka milijardi šekela za dodatnu obrambenu potrošnju kako bi financirao zračni rat s Iranom, najavili su premijer Benjamin Netanyahu i ministar financija Bezalel Smotrich u zajedničkom priopćenju u utorak. Smotrich je rekao da se kabinet sastaje u utorak navečer kako bi odobrio poseban ratni proračun. "Ovo nije trošak, već investicija", rekao je.

Netanyahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelsko gospodarstvo vrlo snažno unatoč tome što ratuje više od dvije godine.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog u utorak nije ponudio vremenski okvir za završetak rata s Iranom. "Moramo duboko udahnuti i doći do konačnog rezultata", rekao je za njemački list Bild.

Herzog je rekao da američki i izraelski napadi na Iran mijenjaju cijelu konfiguraciju Bliskog istoka. Branio je napade na iranska naftna postrojenja kako bi teheranski "ratni stroj" ostao bez novaca.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je rekao da njegova zemlja ne planira beskonačan rat i da se savjetuje s Washingtonom o tome kada ga zaustaviti.

