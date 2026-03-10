Ministar Šušnjar obišao moderniziranu rafineriju u Rijeci i Terminal Omišalj, naglašavajući snažniju energetsku infrastrukturu Hrvatske! Energetsko čvorište regije u usponu
Šušnjar: 'Energetska sigurnost nije ugrožena, cijene se ne smiju neopravdano dizati...'
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetio je moderniziranu riječku rafineriju i Janafov Terminal u Omišlju, istaknuvši kako Hrvatska sada raspolaže snažnijom energetskom infrastrukturom koja može osigurati stabilnu opskrbu gorivom za domaće tržište, ali i za susjedne zemlje. Modernizacija riječke rafinerije, na koju se čekalo još od 2009. godine, prema riječima ministra donosi znatno veću učinkovitost i kapacitet proizvodnje derivata.
- Završetkom procesa modernizacije dobivamo puno efikasniju rafineriju koja će moći pružiti više derivata na tržište. To će biti dovoljno za potrebe hrvatskog tržišta, ali i za susjedne zemlje poput Bosne i Hercegovine i Slovenije - rekao je Šušnjar u Dnevniku HRT-a.
Dodao je kako se Hrvatska time dodatno pozicionira kao energetsko čvorište u regiji, zahvaljujući infrastrukturnim i industrijskim kapacitetima.
- Nema bojazni. Riječ je o investiciji vrijednoj 700 milijuna eura, a rafinerije danas vrlo dobro posluju i osiguravaju stabilnost opskrbe - naglasio je ministar.
Tijekom posjeta Terminalu Omišalj, Šušnjar je govorio i o opskrbi naftom putem Janafa, naglasivši kako se susjednim državama isporučuje nafta neruskog podrijetla.
- Možemo biti sigurni da će građani i gospodarstvo Mađarske i Slovačke dobiti potrebne količine nafte za svoje potrebe - poručio je.
Govoreći o cijenama goriva, ministar je podsjetio da je Vlada ograničila cijene derivata kako bi zaštitila građane i gospodarstvo od posljedica globalnih kriza.
- Sigurnost opskrbe nije i neće biti ugrožena. Imamo razvijenu energetsku infrastrukturu i diverzificirane dobavne pravce, tako da nema razloga za zabrinutost - rekao je Šušnjar.
Upozorio je i poduzetnike da ne koriste situaciju za neopravdano podizanje cijena.
- Nema mjesta podizanju cijena jer trenutačne cijene derivata ne daju nikakvo opravdanje za takve poteze - poručio je.
Ministar se osvrnuo i na budućnost energetike, istaknuvši kako Hrvatska ozbiljno razmatra razvoj nuklearne energije.
- To je strateško, a ne ideološko pitanje. Nuklearna energija Hrvatskoj može osigurati energetsku samodostatnost i suverenost - zaključio je Šušnjar.
