Šušnjar: 'Energetska sigurnost nije ugrožena, cijene se ne smiju neopravdano dizati...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetio je moderniziranu riječku rafineriju i Janafov Terminal u Omišlju, istaknuvši kako Hrvatska sada raspolaže snažnijom energetskom infrastrukturom koja može osigurati stabilnu opskrbu gorivom za domaće tržište, ali i za susjedne zemlje. Modernizacija riječke rafinerije, na koju se čekalo još od 2009. godine, prema riječima ministra donosi znatno veću učinkovitost i kapacitet proizvodnje derivata.

- Završetkom procesa modernizacije dobivamo puno efikasniju rafineriju koja će moći pružiti više derivata na tržište. To će biti dovoljno za potrebe hrvatskog tržišta, ali i za susjedne zemlje poput Bosne i Hercegovine i Slovenije - rekao je Šušnjar u Dnevniku HRT-a.

Dodao je kako se Hrvatska time dodatno pozicionira kao energetsko čvorište u regiji, zahvaljujući infrastrukturnim i industrijskim kapacitetima.

- Nema bojazni. Riječ je o investiciji vrijednoj 700 milijuna eura, a rafinerije danas vrlo dobro posluju i osiguravaju stabilnost opskrbe - naglasio je ministar.

Tijekom posjeta Terminalu Omišalj, Šušnjar je govorio i o opskrbi naftom putem Janafa, naglasivši kako se susjednim državama isporučuje nafta neruskog podrijetla.

- Možemo biti sigurni da će građani i gospodarstvo Mađarske i Slovačke dobiti potrebne količine nafte za svoje potrebe - poručio je.

Govoreći o cijenama goriva, ministar je podsjetio da je Vlada ograničila cijene derivata kako bi zaštitila građane i gospodarstvo od posljedica globalnih kriza.

- Sigurnost opskrbe nije i neće biti ugrožena. Imamo razvijenu energetsku infrastrukturu i diverzificirane dobavne pravce, tako da nema razloga za zabrinutost - rekao je Šušnjar.

Upozorio je i poduzetnike da ne koriste situaciju za neopravdano podizanje cijena.

- Nema mjesta podizanju cijena jer trenutačne cijene derivata ne daju nikakvo opravdanje za takve poteze - poručio je.

Ministar se osvrnuo i na budućnost energetike, istaknuvši kako Hrvatska ozbiljno razmatra razvoj nuklearne energije.

- To je strateško, a ne ideološko pitanje. Nuklearna energija Hrvatskoj može osigurati energetsku samodostatnost i suverenost - zaključio je Šušnjar.