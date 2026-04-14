nakon izbornog poraza

Netanyahu ne prestaje hvaliti Orbana: 'Bio je pravi prijatelj...'

Netanyahu je Peteru Magyaru poželio "uspjeh u vođenju Mađarske uz istovremeno jačanje snažnih veza između naših naroda"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu čestitao je u ponedjeljak mađarskom oporbenom čelniku Peteru Magyaru na izbornoj pobjedi, istovremeno izražavajući "duboku zahvalnost" svom "dragom prijatelju" Viktoru Orbanu.

U objavi na X-u, Netanyahu je opisao odlazećeg desničarskog mađarskog premijera kao "pravog prijatelja Izraela" koji je čvrsto stajao uz zemlju "suočenu s nepravednim međunarodnim ocrnjivanjem" i podržavao izraelske vojnike u onome što je nazvao "pravednim ratom samoobrane protiv brutalnih terorista".

Dodao je da će "narod Izraela ovo zauvijek pamtiti".

Peter Magyar je protiv slanja oružja Ukrajini: Protivi se i njihovom brzom ulasku u EU...

Netanyahu je Peteru Magyaru poželio "uspjeh u vođenju Mađarske uz istovremeno jačanje snažnih veza između naših naroda".

"Radujem se nastavku naše suradnje u korist oba naša naroda", rekao je.

Odnosi između Netanyahua i Orbana su posebno bliski, ocjenjuje agencija dpa.

Mađarski čelnik bio je jedini europski šef vlade koji je prošle godine ugostio Netanyahua, što je bio prvi takav posjet izraelskog premijera otkako je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje protiv njega zbog akcija poduzetih u Gazi.

