Obavijesti

News

Komentari 3
OBRATIO SE JAVNOSTI

Netanyahu: Nemamo drugog izbora nego dovršiti posao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Netanyahu: Nemamo drugog izbora nego dovršiti posao
Foto: ABIR SULTAN/REUTERS

Izrael namjerava zauzeti preostala dva uporišta Hamasa u novoj ofenzivi u Gazu koja bi, prema očekivanjima, trebala završiti “prilično brzo” i okončati rat, izjavio je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu

U petak je Izrael odobrio novi plan širenja vojnih operacija i preuzimanja kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim središtem Pojasa Gaze. Govoreći stranim novinarima na konferenciji za medije u Jeruzalemu, Netanyahu je poručio kako Izrael nema izbora nego dovršiti posao i poraziti Hamas, s obzirom na odbijanje te skupine da položi oružje.

Hamas je poručio kako se neće razoružati osim ako ne bude uspostavljena neovisna palestinska država.

Netanyahu je istaknuo da Izrael radi na povećanju isporuka humanitarne pomoći kroz “humanitarni val” koji se koordinira s Washingtonom, dok se izraelske snage pripremaju za napredovanje prema gradu Gazi.

NEMA KRAJA SUKOBU Krajnje desni članovi izraelske vlade: 'Plan o osvajanju Gaze je nedovoljan, napadnite jače'
Krajnje desni članovi izraelske vlade: 'Plan o osvajanju Gaze je nedovoljan, napadnite jače'

“Vremenski okvir koji smo postavili za ovu akciju je prilično kratak. Želimo, prije svega, omogućiti uspostavu sigurnih zona kako bi se civilno stanovništvo Gaze moglo izmjestiti,” rekao je.

“Ne želim govoriti o točnim rokovima, ali govorimo o relativno kratkom razdoblju, jer želimo završiti rat. Na ovaj način završavamo rat", istaknuo je Netanyahu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'
NEVJEROJATNO

Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'

Otkrivene su rijetke bipiramidalne ingote koje bi mogle promijeniti pogled na ulogu Bosanske Posavine u antičkoj trgovini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025