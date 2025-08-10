Netanyahu: Nemamo drugog izbora nego dovršiti posao

U petak je Izrael odobrio novi plan širenja vojnih operacija i preuzimanja kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim središtem Pojasa Gaze. Govoreći stranim novinarima na konferenciji za medije u Jeruzalemu, Netanyahu je poručio kako Izrael nema izbora nego dovršiti posao i poraziti Hamas, s obzirom na odbijanje te skupine da položi oružje.

Hamas je poručio kako se neće razoružati osim ako ne bude uspostavljena neovisna palestinska država.

Netanyahu je istaknuo da Izrael radi na povećanju isporuka humanitarne pomoći kroz “humanitarni val” koji se koordinira s Washingtonom, dok se izraelske snage pripremaju za napredovanje prema gradu Gazi.

“Vremenski okvir koji smo postavili za ovu akciju je prilično kratak. Želimo, prije svega, omogućiti uspostavu sigurnih zona kako bi se civilno stanovništvo Gaze moglo izmjestiti,” rekao je.

“Ne želim govoriti o točnim rokovima, ali govorimo o relativno kratkom razdoblju, jer želimo završiti rat. Na ovaj način završavamo rat", istaknuo je Netanyahu.