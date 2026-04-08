SPREMNI ZA NASTAVAK

Netanyahu: Prekid vatre nije kraj kampanje protiv Irana

Piše HINA,
Izraelski premijer poručio da Izrael ostaje spreman nastaviti borbu unatoč dogovoru SAD-a i Teherana

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u srijedu da prekid vatre dogovoren između Washingtona i Teherana ne označava "kraj kampanje protiv Irana" te da je Izrael "spreman nastaviti borbu u svakom trenutku". "I dalje imamo ciljeve koje moramo ostvariti i do njih ćemo doći ili sporazumom ili nastavkom borbi", rekao je Netanyahu u televizijskom obraćanju javnosti, prenio je AFP. Prekid vatre "nije kraj kampanje (već) korak na putu koji će nas dovesti do ostvarenja svih naših ciljeva", dodao je. Prekid vatre s Iranom, koji je objavio američki predsjednik Donald Trump, dogovoren je "u potpunoj koordinaciji" između Washingtona i Izraela, rekao je Netanyahu, uvjeravajući da ga njegov američki saveznik nije iznenadio.

"Sinoć je na snagu stupio privremeni dvotjedni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, u potpunoj koordinaciji s Izraelom", rekao je Netanyahu u televizijskom govoru.

"Ne, nisu nas iznenadili u posljednji trenutak", dodao je.

Izraelski premijer izrazio je potporu Trumpovu pristupu prema Iranu u telefonskom razgovoru u utorak navečer, rekla je tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt u srijedu novinarima, prenio je Reuters.

