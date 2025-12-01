Netanyahu: Trump me pozvao da uskoro posjetim SAD...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da ga je američki predsjednik Donald Trump pozvao da uskoro posjeti SAD, u telefonskom razgovoru, nedugo nakon što je Trump napisao na društvenim mrežama da bi Izrael trebao održati dijalog sa Sirijom.

Benjamin Netanyahu "je upravo razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom", stoji u priopćenju ureda izraelskog premijera u kojem se kaže da ga je Trump pozvao "na skori sastanak u Bijeloj kući."

"Dvojica čelnika su naglasila, u razgovoru, važnost razoružanja Hamasa i demilitarizacije Pojasa Gaze i svoj angažman u tom smislu, a razgovarali su i o proširenju mirovnih sporazuma", dodaje se u priopćenju bez dodatnih pojedinosti.

Donald Trump je u ponedjeljak upozorio Izrael protiv bilo kakvog miješanja u Siriju koje bi moglo ugroziti tranziciju te arapske zemlje u "prosperitetnu državu", nakon upada izraelskih snaga na jug Sirije u petak.

"Vrlo je važno da Izrael održi snažan i iskren dijalog sa Sirijom, da ništa ne ometa razvoj Sirije u prosperitetnu državu", rekao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social, dodajući da su Sjedinjene Države "vrlo zadovoljne rezultatima koje je postigao" Damask.

U upadu izraelskih snaga u selo na jugu Sirije u petak poginulo je 13 ljudi, prema Damasku, dok izraelska vojska tvrdi da je ciljala islamističku skupinu.

Od pada predsjednika Bašara al-Asada prije gotovo godinu dana, Izrael je izveo stotine zračnih napada i upada u Siriju. Operacija u petak bila je najsmrtonosnija od svih, a sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo ju je kao "ratni zločin".

Donald Trump je početkom studenoga primio u Bijeloj kući novog šefa sirijske države Ahmada al-Šaru, kada je bivši džihadist najavio da će se njegova zemlja priključiti međunarodnoj koaliciji za borbu protiv Islamske države.

"Novi sirijski predsjednik Ahmad al-Šara marljivo radi kako bi osigurao da se dogode dobre stvari i da Sirija i Izrael imaju dug i prosperitetan zajednički odnos u budućnosti“, rekao je Donald Trump u ponedjeljak u objavi na Truth Socialu.

„Ovo je povijesna prilika i doprinosi već postignutom uspjehu za mir na Bliskom istoku", dodao je.