Obavijesti

News

Komentari 1
TELEFONSKI RAZGOVOR

Netanyahu: Trump me pozvao da uskoro posjetim SAD...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Netanyahu: Trump me pozvao da uskoro posjetim SAD...
Foto: Jeenah Moon

Donald Trump je u ponedjeljak upozorio Izrael protiv bilo kakvog miješanja u Siriju koje bi moglo ugroziti tranziciju te arapske zemlje u "prosperitetnu državu"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da ga je američki predsjednik Donald Trump pozvao da uskoro posjeti SAD, u telefonskom razgovoru, nedugo nakon što je Trump napisao na društvenim mrežama da bi Izrael trebao održati dijalog sa Sirijom.

Benjamin Netanyahu "je upravo razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom", stoji u priopćenju ureda izraelskog premijera u kojem se kaže da ga je Trump pozvao "na skori sastanak u Bijeloj kući."

"Dvojica čelnika su naglasila, u razgovoru, važnost razoružanja Hamasa i demilitarizacije Pojasa Gaze i svoj angažman u tom smislu, a razgovarali su i o proširenju mirovnih sporazuma", dodaje se u priopćenju bez dodatnih pojedinosti.

Donald Trump je u ponedjeljak upozorio Izrael protiv bilo kakvog miješanja u Siriju koje bi moglo ugroziti tranziciju te arapske zemlje u "prosperitetnu državu", nakon upada izraelskih snaga na jug Sirije u petak.

REAKCIJA Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu
Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu

"Vrlo je važno da Izrael održi snažan i iskren dijalog sa Sirijom, da ništa ne ometa razvoj Sirije u prosperitetnu državu", rekao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social, dodajući da su Sjedinjene Države "vrlo zadovoljne rezultatima koje je postigao" Damask.

U upadu izraelskih snaga u selo na jugu Sirije u petak poginulo je 13 ljudi, prema Damasku, dok izraelska vojska tvrdi da je ciljala islamističku skupinu.

Od pada predsjednika Bašara al-Asada prije gotovo godinu dana, Izrael je izveo stotine zračnih napada i upada u Siriju. Operacija u petak bila je najsmrtonosnija od svih, a sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo ju je kao "ratni zločin".

ANALIZA BOŽE KOVAČEVIĆA Kako će završiti rat? Tri lica traže mir, a Europa je najveća kolateralna žrtva sukoba
Kako će završiti rat? Tri lica traže mir, a Europa je najveća kolateralna žrtva sukoba

Donald Trump je početkom studenoga primio u Bijeloj kući novog šefa sirijske države Ahmada al-Šaru, kada je bivši džihadist najavio da će se njegova zemlja priključiti međunarodnoj koaliciji za borbu protiv Islamske države.

"Novi sirijski predsjednik Ahmad al-Šara marljivo radi kako bi osigurao da se dogode dobre stvari i da Sirija i Izrael imaju dug i prosperitetan zajednički odnos u budućnosti“, rekao je Donald Trump u ponedjeljak u objavi na Truth Socialu.

„Ovo je povijesna prilika i doprinosi već postignutom uspjehu za mir na Bliskom istoku", dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025