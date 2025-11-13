Netflix diže cijene u Europi?

Popularni streaming servis Netflix ponovno je podigao cijene svojih pretplata, a najnoviji val poskupljenja krenuo je iz Nizozemske, signalizirajući trend koji bi uskoro mogao zahvatiti i ostatak Europe, uključujući i Hrvatsku. Dok korisnici izražavaju sve veće nezadovoljstvo, iz tvrtke stiže već poznato, šturo objašnjenje.

Nakon što su cijene već korigirane na velikim tržištima poput SAD-a, Netflix je sada fokus prebacio na Europu. U Nizozemskoj je Standardni paket, koji omogućuje gledanje na dva uređaja istovremeno, poskupio za dva eura i sada iznosi 15,99 €. Premium paket, namijenjen korisnicima koji žele 4K kvalitetu i mogućnost gledanja na četiri uređaja, također je skuplji za dva eura te mu nova cijena iznosi 20,99 € mjesečno. Osnovni paket poskupio je za jedan euro, na 9,99 €. Ove promjene odmah se primjenjuju na nove korisnike, dok će postojeći pretplatnici više cijene početi plaćati u nadolazećim tjednima, ovisno o svom ciklusu naplate.

Na upite o razlozima novog poskupljenja, Netflix nije ponudio detaljan odgovor. U službenoj izjavi kratko su poručili: "Kontinuirano radimo na povećanju vrijednosti koju nudimo našim članovima, zbog čega povremeno od njih tražimo da plate nešto više." Iza ove korporativne fraze krije se strategija povećanja prihoda koja uključuje ne samo više cijene pretplate, već i nedavnu zabranu dijeljenja lozinki. Procjenjuje se da je ta zabrana utjecala na preko 100 milijuna kućanstava globalno, prisiljavajući mnoge da plate dodatne naknade za nove članove. Analitičari ističu i rastuće troškove produkcije originalnog sadržaja kao ključan faktor koji tjera streaming gigante na ovakve poteze.