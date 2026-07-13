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SPOMEN OBILJEŽJE

Netko bacio svinjsku glavu na mjestu gdje su pokopane žrtve rata u Mostaru: Istraga u tijeku

Piše HINA,
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Netko bacio svinjsku glavu na mjestu gdje su pokopane žrtve rata u Mostaru: Istraga u tijeku
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija
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Incident kod Liska parka, gdje se nalaze grobovi većinom bošnjačkih žrtava rata, osudili su gradonačelnik Mario Kordić i gradske vlasti. Policija provodi istragu.

Svinjska glava bačena je nedaleko od spomen obilježja u Liska parku u središtu Mostara u kojemu se nalaze grobovi uglavnom Bošnjaka muslimana koji su tu pokopani tijekom srpske agresije na ovaj grad, a izgred je oštro osudio gradonačelnik Mario Kordić. Prema policijskome izvješću, prijavu o ovome događaju dobili su jutros nakon čega je obavljen očevid pod nadzorom tužitelja Hercegovačko-neretvanske županije. Dodali su kako policija poduzima mjere kako bi otkrili počinitelje. Gradonačelnik Kordić ocijenio je kako svaki takav čin predstavlja napad na dostojanstvo pokojnika, osjećaje njihovih obitelji i vrijednosti međusobnog poštovanja na kojima počiva ovaj grad. „Takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu”, naveo je Kordić u reagiranju objavljenom na Facebook profilu.

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Izrazio je očekivanje da će se u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti ovog događaja, identificirati počinitelji i biti kažnjeni.

Podsjetio je kako je osobno predlagao ograđivanje i zaštitu groblja u Liska ulici gdje su pokapane žrtve rata u Mostaru i dodao da se nada kako će to uskoro biti realizirano kako bi se spriječile "ovakve užasne pojave".

Liska park u središtu Mostara privremeno je tijekom ratne 1992. godine pretvoren u groblje na kojemu su pokapane žrtve srpske agresije budući da tada nije bilo sigurno koristiti druga groblja.

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Nakon rata ekshumirana su tijela većine drugih žrtava, dok su ostali grobovi uglavnom bošnjačkih žrtava. U ovome privremenom groblju se nalazi još nekoliko hrvatskih žrtava iz rata o čemu svjedoče i križevi.

Islamska zajednica inzistira da to mjesto ostane groblje (harem) dok pak gradske vlasti smatraju da bi ta lokacija trebala ponovno biti Liska park kao što je bila prije rata.

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