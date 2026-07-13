Netko bacio svinjsku glavu na mjestu gdje su pokopane žrtve rata u Mostaru: Istraga u tijeku

Svinjska glava bačena je nedaleko od spomen obilježja u Liska parku u središtu Mostara u kojemu se nalaze grobovi uglavnom Bošnjaka muslimana koji su tu pokopani tijekom srpske agresije na ovaj grad, a izgred je oštro osudio gradonačelnik Mario Kordić. Prema policijskome izvješću, prijavu o ovome događaju dobili su jutros nakon čega je obavljen očevid pod nadzorom tužitelja Hercegovačko-neretvanske županije. Dodali su kako policija poduzima mjere kako bi otkrili počinitelje. Gradonačelnik Kordić ocijenio je kako svaki takav čin predstavlja napad na dostojanstvo pokojnika, osjećaje njihovih obitelji i vrijednosti međusobnog poštovanja na kojima počiva ovaj grad. „Takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu”, naveo je Kordić u reagiranju objavljenom na Facebook profilu.

Izrazio je očekivanje da će se u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti ovog događaja, identificirati počinitelji i biti kažnjeni.

Podsjetio je kako je osobno predlagao ograđivanje i zaštitu groblja u Liska ulici gdje su pokapane žrtve rata u Mostaru i dodao da se nada kako će to uskoro biti realizirano kako bi se spriječile "ovakve užasne pojave".

Liska park u središtu Mostara privremeno je tijekom ratne 1992. godine pretvoren u groblje na kojemu su pokapane žrtve srpske agresije budući da tada nije bilo sigurno koristiti druga groblja.

Nakon rata ekshumirana su tijela većine drugih žrtava, dok su ostali grobovi uglavnom bošnjačkih žrtava. U ovome privremenom groblju se nalazi još nekoliko hrvatskih žrtava iz rata o čemu svjedoče i križevi.

Islamska zajednica inzistira da to mjesto ostane groblje (harem) dok pak gradske vlasti smatraju da bi ta lokacija trebala ponovno biti Liska park kao što je bila prije rata.