Obavijesti

News

Komentari 0
'LIPANJSKE ZORE'

Medved u Mostaru: Zajedništvo je donijelo slobodu Hercegovini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Medved u Mostaru: Zajedništvo je donijelo slobodu Hercegovini
Pula: Obilježavanje Dana braniteljica Republike Hrvatske "Žena – Majka – Ratnica" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na obilježavanju operacije “Lipanjske zore” istaknuto je da je zajedničko djelovanje hrvatskih snaga 1992. bilo presudno za oslobađanje Mostara i većeg dijela Hercegovine.

Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u Mostaru na obilježavanju 34. obljetnice oslobodilačke operacije "Lipanjskih zora" kako je zajedništvo hrvatskih postrojbi bilo presudno za oslobođenje većeg dijela Hercegovine i kasnije deblokade dubrovačkog područja. Operacija Lipanjske zore prva je uspješna oslobodilačka vojna operacija u Bosni i Hercegovini kojom je u lipnju 1992. godine oslobođen Mostar i veći dio Hercegovine, a srpske snage odbačene prema istočnom dijelu ove zemlje. U operaciji koju su zajednički izvele snage HV-a, HVO-a i HOS-a zapovijedao je general Janko Bobetko. Poginulo je 68 pripadnika hrvatskih snaga.  "Imali smo tu snagu zajedništva. Imali smo spremnost, odlučnost. Imali smo snažno prisutno domoljublje i ljubav prema našem narodu", rekao je Medved u izjavi za medije. Naglasio je da su hrvatske snage, unatoč nedostatku oružja u to vrijeme, ispunile svoju misiju i donijele slobodu. Uspjeh u operaciji Lipanjskih zora kasnije je doveo do potpune deblokade Dubrovnika. 

čestitao Dan državnosti Tomo Medved: Neka nas snaga domoljublja ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske!
Tomo Medved: Neka nas snaga domoljublja ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske!

"Bila je to poruka već te 92. godine o našoj spremnosti, o našoj snazi koja je u punoj snazi pokazana u Oluji 1995.", istaknuo je. 

Ministar je izrazio poštovanje i zahvalu prema poginulim braniteljima i njihovim obiteljima, te je pozdravio veliki broj mladih na obilježavanju ove vojne operacije.

"Vidjeti ovako veliki broj mladih ljudi, to je velika radost i to je poruka da su naši mladi itekako svjesni doprinosa i uloge hrvatskih branitelja", rekao je Medved. 

A GDJE SU ŽRTVE USTAŠA? Medvedove ekshumacije: Tko zaslužuje grob, a tko zaborav
Medvedove ekshumacije: Tko zaslužuje grob, a tko zaborav

U Mostaru je u ponedjeljak održana svečana akademija povodom Lipanjskih zora, položeni su vijenci a mladi su ispred spomen obilježja postavili upaljene svijeće za 68 poginulih branitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve
Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita
TRAGEDIJA

Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima poginulo je četvero ljudi, a riječ je o državljanima Češke.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026