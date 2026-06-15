Medved u Mostaru: Zajedništvo je donijelo slobodu Hercegovini

Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u Mostaru na obilježavanju 34. obljetnice oslobodilačke operacije "Lipanjskih zora" kako je zajedništvo hrvatskih postrojbi bilo presudno za oslobođenje većeg dijela Hercegovine i kasnije deblokade dubrovačkog područja. Operacija Lipanjske zore prva je uspješna oslobodilačka vojna operacija u Bosni i Hercegovini kojom je u lipnju 1992. godine oslobođen Mostar i veći dio Hercegovine, a srpske snage odbačene prema istočnom dijelu ove zemlje. U operaciji koju su zajednički izvele snage HV-a, HVO-a i HOS-a zapovijedao je general Janko Bobetko. Poginulo je 68 pripadnika hrvatskih snaga. "Imali smo tu snagu zajedništva. Imali smo spremnost, odlučnost. Imali smo snažno prisutno domoljublje i ljubav prema našem narodu", rekao je Medved u izjavi za medije. Naglasio je da su hrvatske snage, unatoč nedostatku oružja u to vrijeme, ispunile svoju misiju i donijele slobodu. Uspjeh u operaciji Lipanjskih zora kasnije je doveo do potpune deblokade Dubrovnika.

"Bila je to poruka već te 92. godine o našoj spremnosti, o našoj snazi koja je u punoj snazi pokazana u Oluji 1995.", istaknuo je.

Ministar je izrazio poštovanje i zahvalu prema poginulim braniteljima i njihovim obiteljima, te je pozdravio veliki broj mladih na obilježavanju ove vojne operacije.

"Vidjeti ovako veliki broj mladih ljudi, to je velika radost i to je poruka da su naši mladi itekako svjesni doprinosa i uloge hrvatskih branitelja", rekao je Medved.

U Mostaru je u ponedjeljak održana svečana akademija povodom Lipanjskih zora, položeni su vijenci a mladi su ispred spomen obilježja postavili upaljene svijeće za 68 poginulih branitelja.