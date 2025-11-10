Obavijesti

News

Komentari 3
NEPOZNATI NAPADAČ

Netko je pucao u obiteljsku kuću blizu Jastrebarskog! Metak je okrznuo roletu na prozoru

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Netko je pucao u obiteljsku kuću blizu Jastrebarskog! Metak je okrznuo roletu na prozoru
Foto: 24sata

U trenutku događaja u kući su se nalazili 62-godišnjak i 62-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni - navodi policija

U Klinča Selima, mjestu nedaleko Jasterbarskog, u nedjelju je oko 18.35 došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Kako je objavila PU zagrebačka, nepoznati počinitelj prošao je obiteljskoj kući u vlasništvu muškarca (62) i njegove supruge (62).

NAPADAČI U BIJEGU Pucnjava u restoranu u Beču: Muškarac mrtav, drugi ozlijeđen
Pucnjava u restoranu u Beču: Muškarac mrtav, drugi ozlijeđen

Počinitelj je ispalio hitac iz vatrenog oružja u smjeru kuće te je pritom metak pogodio roletu na prozoru.

- U trenutku događaja u kući su se nalazili 62-godišnjak i 62-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni - navodi policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025