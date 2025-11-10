Netko je pucao u obiteljsku kuću blizu Jastrebarskog! Metak je okrznuo roletu na prozoru

U Klinča Selima, mjestu nedaleko Jasterbarskog, u nedjelju je oko 18.35 došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Kako je objavila PU zagrebačka, nepoznati počinitelj prošao je obiteljskoj kući u vlasništvu muškarca (62) i njegove supruge (62).

Počinitelj je ispalio hitac iz vatrenog oružja u smjeru kuće te je pritom metak pogodio roletu na prozoru.

- U trenutku događaja u kući su se nalazili 62-godišnjak i 62-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni - navodi policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.