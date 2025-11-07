Obavijesti

NAPADAČI U BIJEGU

Pucnjava u restoranu u Beču: Muškarac mrtav, drugi ozlijeđen

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ELISABETH MANDL/REUTERS

Prema prvim informacijama, svemu je prethodila svađa, nakon koje je jedan muškarac izvukao vatreno oružje i ispalio više hitaca prema muškarcima

U pucnjavi u četvrtak navečer u lokalu u bečkoj četvrti Ottakring jedan je čovjek ubijen, a drugi je teško ozlijeđen i bori se za život, piše Kronen Zeitung. Napadač i njegov pomagač su u bijegu, a policija je pokrenula veliku potjeru. 

Do incidenta došlo je oko 21:45 sati u turskom restoranu. Prema prvim informacijama, svemu je prethodila svađa, nakon koje je jedan muškarac izvukao vatreno oružje i ispalio više hitaca prema muškarcima.

STRAVA U SREDIŠĆU 24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!
24sata na mjestu pucnjave u Zagrebu: Ovo je trenutak kad su specijalci ušli i odveli napadača!

Žrtve napada su dvojica čečenske nacionalnosti. Jedan od njih preminuo je na mjestu, navodno od prostrjelne rane u trbuhu, dok je drugi s ozljedama opasnim po život završio u bolnici.

Motiv sukoba zasad nije poznat. Poznanici žrtava naveli su kako bi počinitelj mogao biti Srbin, no istražitelji vjeruju da se radi o austrijskom državljaninu migrantskog podrijetla. Odmah nakon pucnjave pokrenuta je velika potraga u nekoliko gradskih okruga. Šire područje oko mjesta zločina iz sigurnosnih je razloga blokirano, a sam očevid trajao je dugo u noć. 

