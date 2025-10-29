Netko je ukrao branu s Dječje kuće u Rijeci: 'Prodrla nam je voda, ovo je čin protiv djece'

Dragi svi, iako se svakodnevno bavimo izgradnjom boljeg svijeta za djecu, pedantno oblikujemo aktivnosti i sadržaje, povremeno se dogodi nešto što prijeti izbacivanjem izvan tračnica kreativnosti i edukacije. Ovo što s vama dijelimo je nevjerojatno. Ni manje ni više ukradena nam je vodonepropusna profesionalna brana za jedna od naših ključnih vrata. Da, dobro čitate.

Napisali su to jučer iz riječkog kulturnog centra Dječja kuća, smještenog u Ulici Viktora Cara Emina 1A, čiji je prostor poplavljen zbog gluposti lopova. Upravo te brane na vratima su ključne kako bujice nakon kiše ne bi prodrle u prostor namijenjen djeci.

- One su apsolutno ključne za zaštitu Dječje kuće, te vrijedne imovine, tijekom radikalnih kišnih oborina što su i pokazale više nego jednom. I jedna takva je sada nestala taman prije novih riječkih radikalnih padalina prošloga tjedna. Slučaj krađe je zabilježen videokamerama, vrlo detaljno se vidi elegantna šetnja lopova usred bijela dana do brane naslonjene na Dječju kuću te miran neopterećen odlazak s ukradenom robom - pišu iz Dječje kuće i dodaju da je sve prijavljeni policiji.

Pojašnjavaju kako se radi o skupoj i namjenski rađenoj opremi baš za njihova vrata. Čin smatraju nevjerojatno drskim, destruktivnim i usmjeren baš protiv djece i kulture.

- Upravo i zbog tog razloga došlo je do ulaska veće količine vode tijekom posljednjih oborina čime je izravno ugrožena sigurnost posjetitelja, oštećena vrijedna imovina i otežano poslovanje. Unatoč svemu vaša Dječja kuća nastavlja djelovati u pozitivnom i konstruktivnom tonu iako smo sada usred kišne sezone izloženi svim potencijalima moćne vode. Tužno je i jako razočaravajuće da je netko na ovako svirep način spreman ugroziti jednu od najljepših priči za djecu u našem gradu - pišu iz Dječje kuće.