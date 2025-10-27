Netko vozi u suprotnom smjeru na A3, ograničili brzinu prometa

Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Križ u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. HSK moli vozače za oprez.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba (zbog radova na 97.+450 km vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 3 km )

na riječkoj obilaznici (A7) između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe

na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka (A7) u oba smjera

na DC1 od Pojatnog u smjeru Zagreba.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno u zonama radova na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac (zona radova na Babića mostu - 131. km, vozi se dvosmjerno);

autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Zagreba (vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);

autocesti A6 Rijeka-Zagreb, u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Orehovica (na nekoliko dionica vozi se dvosmjerno, jednim kolnikom);

Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera;

Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata;

državnoj cesti DC1 između Krnjaka i Tušilovića;

državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.